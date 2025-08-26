2 órája
Hiába minden, egyre több fiatal nem akar se családot, se gyereket - de vajon miért
Miközben a nagyszülők unokákról álmodnak, a huszon- és harmincévesek egy része egészen másról: szabadságról, élményekről és önállóságról. A SINK (Single Income, No Kids) életforma nemcsak trend lett – egyesek számára tudatos életstratégia, amely a hagyományos család választásától eltérő utat jelöl ki. De vajon mitől ilyen vonzó, és miért kelti aggodalommal teli fejcsóválást az idősebbek körében?
Házasság, gyerekek, családi ház, ez az ami évtizedeken át volt az élet rendje. A mai fiatal felnőttek közül azonban egyre többen nem kérnek ebből. Nem feltétlenül elutasítják a családot, inkább elhalasztják, vagy egyszerűen másként képzelik el az életüket. Az angol ,,SINK" életmód kifejezés (Single Income, No Kids rövidítése)– vagyis „egy kereset, gyerek nélkül” egyre elterjedtebb. Ezt az életformát választók gyakran egyedül élnek, vagy párkapcsolatban vannak, tudatosan nem vállalnak gyermeket. Nem azért, mert ne szeretnének tartozni valakihez, hanem mert a jelenlegi gazdasági és társadalmi környezetben más prioritásaik vannak.
Az új generáció számára egyre fontosabbá válik az önállóság, a rugalmas életvitel, és az, hogy saját igényeik szerint alakíthassák napjaikat. A SINK életformát követők gyakran többet utaznak, képezik magukat, új hobbikba vágnak bele, és elsősorban önmagukba fektetnek időt, energiát és pénzt.
Egyre több fiatal mond nemet a családalapításra – mitől fél a Z generáció?
A gyerekvállalás gondolata sokak számára még mindig az élet természetes része, ám a Z generáció körében ez korántsem ilyen egyértelmű. A University College London kutatásai szerint a fiatalok egyre nagyobb arányban utasítják el a hagyományos családmodellt. Az általuk megkérdezett diákok egyharmada nem tervezi, hogy valaha is gyermeket vállal. A döntés mögött sokféle ok húzódik meg.
- Sokan negatívan viszonyulnak a terhességhez és a szüléshez, másokat pedig a szülőséggel járó felelősség riaszt el. A válaszok között gyakran szerepelt a félelem, az önbizalomhiány, valamint a saját egészségügyi és mentális jólét megőrzésének igénye is.
- Szintén fontos tényezőként említették a növekvő anyagi terheket, a személyes célok és karriercélok háttérbe szorulását, illetve azt is, hogy sokan nem érzik magukat biztonságban egy olyan oktatási rendszerben, amely nem foglalkozik kellőképpen a LMBTQ+ közösség igényeivel.
- A fiatalok körében egyre erőteljesebben jelenik meg a jövővel kapcsolatos bizonytalanság érzése. Nem véletlenül, hiszen egyre több tudós figyelmeztet arra, hogy a Földnek meg vannak számlálva a percei, ha nem történnek drasztikus változások a bolygó megóvása érdekében. Ez a fenyegető jövőkép mély nyomot hagy a fiatal generáció gondolkodásában. Ők már saját bőrükön tapasztalják a klímaváltozás és a környezeti problémák súlyosságát, és egyre tudatosabban keresik az életmódjukban, döntéseikben a fenntartható megoldásokat. Talán épp ez a tudatosság lehet az egyik kulcsa annak, hogy a következő évtizedek kihívásait sikeresen kezeljük.
De van egy másik, gyakran elhallgatott tényező is, ami miatt egyre kevesebben gondolkodnak családalapításban, ami nem más, mint a pártalálás nehézsége:
– Ma már szinte alig léteznek igazán jól működő közösségek, a személyes kapcsolatok pedig egyre inkább elsivárosodnak – mondta Szalai Zoltán, kaposvári pszichológus. – Ez a jelenség nagyban megnehezíti a párválasztást is.
A szakember szerint az online tér is komoly változásokat idézett elő a társas kapcsolatok alakulásában. A közösségi média, az appokon zajló ismerkedés és az állandó képernyőhasználat miatt a fiatalok egyre kevesebb élő szociális helyzetben vesznek részt. Már az általános iskolás korosztály is digitális platformokon kommunikál, így sokak számára teljesen kimarad a valódi, mély emberi kapcsolatok kiépítésének gyakorlata.
Ez a kapcsolati szakadék pedig nemcsak a jelenben okoz problémákat, hanem hosszú távon is hatással lehet az életstratégiákra, például arra, hogy valaki egyáltalán el tudja-e képzelni magát párkapcsolatban, családban.
Míg a fiatalok egyre inkább normalizálják ezt az új életformát, az idősebbek -köztük a nagyszülők, aggódva figyelik a jelenséget. A SINK életmód számukra nemcsak gyermektelenséget, hanem egyfajta érzelmi elszigetelődést és a hagyományos családi értékek háttérbe szorulását is jelenti. Sokan attól tartanak, hogy ez a trend hosszú távon társadalmi következményekkel járhat: csökkenő születésszám, elöregedő népesség, és a generációk közötti kapcsolatok gyengülése.
Nektek mi a véleményetek erről az életfelfogásról?