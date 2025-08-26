Hiába minden, egyre több fiatal nem akar se családot, se gyereket - de vajon miért

Házasság, gyerekek, családi ház, ez az ami évtizedeken át volt az élet rendje. A mai fiatal felnőttek közül azonban egyre többen nem kérnek ebből. Nem feltétlenül elutasítják a családot, inkább elhalasztják, vagy egyszerűen másként képzelik el az életüket. Az angol ,,SINK" életmód kifejezés (Single Income, No Kids rövidítése)– vagyis „egy kereset, gyerek nélkül” egyre elterjedtebb. Ezt az életformát választók gyakran egyedül élnek, vagy párkapcsolatban vannak, tudatosan nem vállalnak gyermeket. Nem azért, mert ne szeretnének tartozni valakihez, hanem mert a jelenlegi gazdasági és társadalmi környezetben más prioritásaik vannak.

A család fogalma a modern generációk szemével

Az új generáció számára egyre fontosabbá válik az önállóság, a rugalmas életvitel, és az, hogy saját igényeik szerint alakíthassák napjaikat. A SINK életformát követők gyakran többet utaznak, képezik magukat, új hobbikba vágnak bele, és elsősorban önmagukba fektetnek időt, energiát és pénzt.

Egyre több fiatal mond nemet a családalapításra – mitől fél a Z generáció?

A gyerekvállalás gondolata sokak számára még mindig az élet természetes része, ám a Z generáció körében ez korántsem ilyen egyértelmű. A University College London kutatásai szerint a fiatalok egyre nagyobb arányban utasítják el a hagyományos családmodellt. Az általuk megkérdezett diákok egyharmada nem tervezi, hogy valaha is gyermeket vállal. A döntés mögött sokféle ok húzódik meg.