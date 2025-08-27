Sütés-főzés
4 órája
Családi napot rendeztek Somogytarnócán
Negyedik alkalommal szerveztek családi napot Somogytarnócán. A reggeli frissen sütött pogácsák kínálása után, a délelőtt a sütéssel és főzéssel telt. Ebéd után viszont a darts,a ping-pong, a csocsó és a véget nem érő baráti beszélgetések kerültek előtérbe. A családi napon a település lakói újra megmutatták, milyen jól működik együtt a közösség és hogy összefogással minden program megvalósítható.
