Sütés-főzés

1 órája

Családi napot rendeztek Somogytarnócán

Címkék#csocsó#pogácsa#Barcs#ebéd#Somogytarnóca

Dombi Regina

Negyedik alkalommal szerveztek családi napot Somogytarnócán. A reggeli frissen sütött pogácsák kínálása után, a délelőtt a sütéssel és főzéssel telt. Ebéd után viszont a darts,a ping-pong, a csocsó és a véget nem érő baráti beszélgetések kerültek előtérbe. A családi napon a település lakói újra megmutatták, milyen jól működik együtt a közösség és hogy összefogással minden program megvalósítható.

 

