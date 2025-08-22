augusztus 22., péntek

Jó hír a családoknak, hamarabb jön a családi pótlék

Címkék#bankszámla#család#segítség

A szeptemberi iskolakezdés miatt gyorsabban érkeznek a családtámogatások. Jó hír az érintetteknek, hogy hamarabb jön a családi pótlék.

Korábban pittyen a számlaértesítés, mert a szokásosnál előbb érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, a GYES és a GYET, írta meg az economx.hu. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat, közölte a Magyar Államkincstár.

A családi pótlék nagy segítség Forrás: Shutterstock
A családi pótlék nagy segítség Forrás: Shutterstock

Érkezik a családi pótlék az iskolakezdésre

A Magyar Posta augusztus 21-étől kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES-t) és a gyermeknevelési támogatást (GYET-et), a Magyar Államkincstár pedig augusztus 22-én utalja a bankszámlákra ezeket a támogatásokat.

Az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1 millió 45 ezer családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt, köztük a somogyiaknak.

Az előrehozott, augusztus végi utalás egyben azt is jelenti, hogy szeptemberben nem, majd csak októberben érkeznek a következő családtámogatások.

 

