Figyelj éjszaka, mert ilyen csodálatot még nem láttál soha!

A Perseidák meteorraj az egyik legszebb és leglátványosabb nyári csillaghullás, amely minden év augusztusban ragyogó fénycsíkokkal festi be az éjszakai eget. Amikor a Föld áthalad egy üstökös vagy kisbolygó által hátrahagyott porszemcsék sűrűbb felhőjén, ezek a porszemcsék belépnek a légkörbe, felizzanak, és fényes csíkokat húznak az égen. Ezeket a fényjelenségeket hívjuk csillaghullásnak vagy hullócsillagnak.

Csillaghullás a tiszta égbolt alatt

Fotó: MW

Csillaghullás: Augusztus 12-én hajnalban tetőzik a Perseidák meteorraj

A Perseidák minden év augusztusában térnek vissza, amikor bolygónk áthalad a Swift–Tuttle üstökös porfelhőjén. A meteorraj aktivitása július közepétől már megfigyelhető, de az igazán intenzív hullás augusztus 12-re várható. Ekkor akár óránként 100 hullócsillagot is láthatunk – persze, csak ha az időjárás és a fényszennyezés is engedi.

„Szent Lőrinc könnyei” – de idén a telihold is „belefolyik” a képbe

A néphagyományban „Szent Lőrinc könnyeinek” nevezett meteorhullás épp Lőrinc-nap (augusztus 10.) környékén tetőzik. A Perseidák meteorjai különösen gyorsak – akár 59 km/s sebességgel is átszáguldanak az égen –, gyakran látványos, fényes nyomot hagyva maguk után.

Idén azonban lesz egy kis zavaró tényező is: augusztus 9-én (20:28-05:12) telihold lesz, így a csúcspont napján, augusztus 12-én hajnalban a Hold erősen bevilágítja majd az eget. Emiatt a szokásosnál kevesebb meteort észlelhetünk: a szakértők szerint óránként 50–70 hullócsillagra számíthatunk – bár ez nagyban függ az égbolt tisztaságától és a megfigyelési hely sötétségétől.

– Bár sokan úgy tartják, hogy a legjobb, ha elvonulunk a holdfény elől a hullócsillagok megfigyeléséhez, az idei évben ez nem lesz könnyű: a Hold fényessége eléri a 80 százalékot, így a Perseida meteorraj aktivitásából kevesebbet fogunk látni, mint a tavalyi évben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem érdemes kimenni az ég alá. Ideális esetben akár óránként 80-100 hullócsillagot is láthatnánk, idén azonban ez a szám jóval alacsonyabb lehet, előreláthatólag csak 20-30 meteort észlelhetünk óránként, főként éjfél után. Északkelet felől emelkedik a csillagkép de a hullócsillagok radiánsa miatt ott rövidebbek a nyomok, tehát inkább feküdjünk hanyatt és a lábuk nézzen kelet-északkelet felé. Legyen nyílt a horizont, lámpafény pedig nem világítson ránk -mi ezt úgy oldjuk meg a Csillagparkban, hogy az autók ne jöhessenek fel hozzánk. A lenti rakodót lehet majd használni és itt nyugodtan tudják nézni a vendégek az égi eseményeket. Le lesz zárva a parkoló az esti óráktól , tehát jobb lent megállni és néhány száz métert gyalogolni és ki lehet teríteni a plédet az épület előtt – nyilatkozta Schmall Rafael a Zselici Csillagpark munkatársa.