Igyál vizet, király lehetsz!

1 órája

Az már közhely, hogy létfontosságú elegendő víz fogyasztása, na de, hogy csókkirály is lehetsz tőle?

Igyál vizet és egészséges leszel, mint a makk. De meggyőzhetnélek így is: igyál vizet és te leszel a csókkirály!

Dombi Regina

Bónusz: aki sok vizet iszik, jobban csókol. Kell ennél meggyőzőbb érv a vízfogyasztás mellett? Vagy inkább ijesztgessünk azzal, hogy ha nem iszol eleget, összezsugorodik az agyad? Viccet félretéve, komolyra fordítva a szót: a vízfogyasztás létfontosságú, nincs olyan szervünk, aminek ne lenne rá szüksége. De hogy is van ez a csókos dolog?

csók
Ha sokat iszol, te lehetsz a csókkirály!
Forrás: proaktivdirekt.com

A dehidratáltság nemcsak fokozza a fáradtság és a kimerültség érzését, de még dekoncentrálttá, zavarodott is tesz bennünket. Ezért fontos a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása, na és persze a hidratált, érzékibb ajkakért.

Igyál sok vizet és te leszel a csókkirály

Mint ahogy az életé, úgy a testünk alapja is a víz, egészen pontosan agyunk 75 %-át az teszi ki. Így nem csoda, ha túl kevés folyadékot fogyasztunk az agyunk szinte összezsugorodik, ami pedig negatívan befolyásolja a teljesítményünket. – A dehidratáltság fokozza az álmosságot és a kimerültséget, csökkenti az élénkséget és növeli a zavarodottság érzését. Azt is tudnunk kell, minél több vizet iszunk, annál jobban csökken a rák és a szívbetegség kialakulásának a kockázata – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus.

– Én csak bónusznak hívom, figyelj: aki több vizet iszik jobban csókol, mivel a hidratált ajkak érzékenyebben reagálnak az érintésekre. Tehát: Csókra fel! – tette hozzá a dietetikus.

A megfelelő vízfogyasztással hidratáltak lesznek az ajkaink, így érzékenyebbek lesznek érintésre
Forrás: Getty Images

Nem mindegy, hideg vagy meleg a víz, amit fogyasztasz

– A hideg vizet körülbelül 20 százalékkal gyorsabban szívja fel a szervezetünk, mint a testhőmérsékletűt, így ha nem is feltétlenül jég hidegen, de érdemes hűtve fogyasztani azt. A szénsavas víz fogyasztása segíthet a székrekedés és az emésztési zavar, például a felfúvódás és hányinger tünetein – tájékoztatott Tímea. 

– Ha pedig unalmasnak találja valaki a sima vizet, akkor annak az egyik legjobb választás a házi készítésű gyümölcsös víz, amely friss gyümölcsök, például citrom, narancs, bogyós gyümölcsök vagy uborka és friss fűszernövények, mint a menta vagy a bazsalikom hozzáadásával készül. Ezek az italok nemcsak enyhén édes, frissítő ízt adnak, hanem vitaminokat és antioxidánsokat is tartalmazhatnak – hívta fel rá a figyelmet a dietetikus.  

A gyümölcsös víz is víz, a lényeg, hogy igyunk. Ha pedig eleget iszol, te lehetsz a csókkirály
Fotó: Lang Róbert

Az elégtelen vízfogyasztás rengeteg problémával kapcsolható össze, többek között esésekkel és csonttörésekkel, hőgutával, szívbetegséggel, tüdőrendellenességgel, vesebetegséggel, húgyhólyag- és vastagbélrákkal, székrekedéssel, csökkent immunműködéssel.

 

