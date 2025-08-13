Homokpadok alakultak ki a Balatonban – megdöbbentően kicsi a víz Siófoknál

Elképesztő látványt nyújt a Balaton. Szinte tengerparti hangulat uralkodik Siófokon. Egyre látványosabban csökken a Balaton vízszintje. A Mala Garden hotel előtti homokos strandon, valamint a Mészöly Géza utca előtti részen is jelentősen visszahúzódott a tó. A fürdőzők a kiszáradt mederben verik fel a napozósátrakat, terítik le a plédjeiket. A hattyúk és a kacsák a strandolók között totyognak, a gyerekek pedig hatalmas homokvárakat építenek.

Csökken a Balaton vízszintje, Siófokon így strandolnak az emberek

Fotó: Krausz Andrea

Az Aranypart távolabbi részein is kibukkannak a homokos szárazulatok. A fiatalok azon hasalnak, a kicsik pedig nem tudnak betelni a dagonyázással. Hiába van hétköznap, a strandok megteltek, az emberek szemmel láthatóan élvezik a vizet, a Balaton Siófoknál kristálytiszta.

Tavasz óta csökken a Balaton vízszintje, amit az elképesztő szárazság okoz

Május 29-én 108 centiméter volt a vizugy.hu adatai szerint, a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A tó szabályozási vízszint-maximuma – amit nyár elején optimális lenne elérni – 120 centiméter lett volna, de már május végén hiányzott 12 centiméternyi vízoszlop a magyar tengerből.

Közben nem engedték le a vizet a vízügyesek, csupán annyi történt, hogy a kirívóan nagy szárazság miatt nem érkezett vízpótlás a tóba.

Már júniusban látni lehetett, hogy vészesen alacsony víz várható

Június végére már kritikusan alacsony volt a vízszint, az akkor mért 99 centiméteres vízállás elérte a tavaly augusztusi mélypontot. A július végi csapadékosabb napok sem tudtak segíteni. A Balaton vízgyűjtő területére hulló, időnként bőségesnek tűnő csapadék meg se kottyant a tónak. Egy átlagos, 30 fok feletti nyári napon pedig 1 centiméterrel is csökkenhet a vízszint a párolgás miatt.