2 órája
Homokpadok alakultak ki a Balatonban – megdöbbentően kicsi a víz Siófoknál
Siófokon homokpadokon sétálnak a strandolók, ahol korábban a víz hullámzott, ott most száraz lábbal végi lehet menni. Egyre csökken a Balaton vízszintje. A Balaton átlagos vízállása 79 centiméterre csökkent, az elmúlt két hétben 6 centiméternyit apadt a tó. A víz teljesen átlátszó, nagyon tiszta.
Elképesztő látványt nyújt a Balaton. Szinte tengerparti hangulat uralkodik Siófokon. Egyre látványosabban csökken a Balaton vízszintje. A Mala Garden hotel előtti homokos strandon, valamint a Mészöly Géza utca előtti részen is jelentősen visszahúzódott a tó. A fürdőzők a kiszáradt mederben verik fel a napozósátrakat, terítik le a plédjeiket. A hattyúk és a kacsák a strandolók között totyognak, a gyerekek pedig hatalmas homokvárakat építenek.
Az Aranypart távolabbi részein is kibukkannak a homokos szárazulatok. A fiatalok azon hasalnak, a kicsik pedig nem tudnak betelni a dagonyázással. Hiába van hétköznap, a strandok megteltek, az emberek szemmel láthatóan élvezik a vizet, a Balaton Siófoknál kristálytiszta.
Tavasz óta csökken a Balaton vízszintje, amit az elképesztő szárazság okoz
Május 29-én 108 centiméter volt a vizugy.hu adatai szerint, a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A tó szabályozási vízszint-maximuma – amit nyár elején optimális lenne elérni – 120 centiméter lett volna, de már május végén hiányzott 12 centiméternyi vízoszlop a magyar tengerből.
Közben nem engedték le a vizet a vízügyesek, csupán annyi történt, hogy a kirívóan nagy szárazság miatt nem érkezett vízpótlás a tóba.
Már júniusban látni lehetett, hogy vészesen alacsony víz várható
Június végére már kritikusan alacsony volt a vízszint, az akkor mért 99 centiméteres vízállás elérte a tavaly augusztusi mélypontot. A július végi csapadékosabb napok sem tudtak segíteni. A Balaton vízgyűjtő területére hulló, időnként bőségesnek tűnő csapadék meg se kottyant a tónak. Egy átlagos, 30 fok feletti nyári napon pedig 1 centiméterrel is csökkenhet a vízszint a párolgás miatt.
Alacsony a vízállás a BalatononFotók: Krausz Andrea
A párolgás és az alacsony vízszint ellenére gyönyörűen tiszta a Balaton Siófokon
A sekély víz miatti ellenére viszont nagyon tiszta a Balaton Siófoknál. Teljesen áttetsző a tó, a parti részeken le lehet látni a tófenékre.
A száraz időjárás, a tartós kánikula és a fokozódó párolgás miatt a vízszint a következő hónapokban akár 70 centiméter alá is süllyedhet. Ez a hajózásban jelenthet gondot, a vitorlások fennakadhatnak a homokpadokon. Az alacsony vízszint (pontosabban a váltakozó vízszint) a kutatók szerint azonban jótékony hatással van a nádasállományra.