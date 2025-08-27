Meglepetéscsomagba zárt segítség az iskolakezdéshez

A Kaposvár Kaposszentjakabi városrészében működő Biztos Kezdet Gyerekház kiemelt szerepet tölt be a helyi közösség életében, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő családok esetében. Az intézmény elsősorban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családoknak nyújt segítséget, biztosítva számukra a gyermekek korai képességgondozásához és fejlesztéséhez szükséges speciális szolgáltatásokat. Kedden a kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházban iskolakezdési csomagokat osztott ki Borhi Zsombor alpolgármester és Novákné Pintér Gabriella intézményvezető.

Csomag a jövőhöz – a Biztos Kezdet Gyerekház gondoskodása Kaposváron

Fotó: Muzslay Péter

Összesen 50 csomagot adtak át: 25-öt alsós, 25-öt pedig felsős gyermekek számára. Összesen 55 alsósoknak és 55 felsősöknek összekészített csomag érkezett, a még ki nem adottakat pedig az iskola továbbítja a tanévnyitón az érintetteknek.

Csomagosztásra került sor

– A csomagokat elsősorban azok a családok kapták meg, akik rendszeresen járnak a gyerekházhoz, és gyermekeik korai fejlesztésben részesülnek. Ami megmaradt, azt az iskolák osztják szét a tanév kezdetén. Szakmai programunk már kiterjed a külterületen élő családok támogatására is, amire a jogszabályi háttér biztosít lehetőséget, így ezeken a területeken élő családok is igénybe vehetik a segítséget - mondta el Novákné Pintér Gabriella, a Biztos Kezdet Gyerekház új intézményvezetője.

A támogatás elsősorban a szegregátumban élő gyermekeknek szól, akik a Kinizsi lakótelepről, valamint a Berzsenyi, a Gyakorló és a Bárczi iskolákból kerültek ki. Az iskolakezdési csomagokban olyan tanszerek találhatók, mint kockás, vonalas és sima spirálfüzetek, ceruzák, színes lapok, tolltartók, színes gyurma, olló és radír - tette hozzá.

Az intézményvezető örömmel mesélt arról, hogy mennyire fontos számára a gyermekek fejlődése, és kifejezte reményét, hogy minden kisgyerek számára adott lesz az esély a további tanulásra és sikeres iskolakezdésre. A családbarát légkör szakértői csapata segíti a szülőket abban, hogy megkapják a szükséges támogatást.