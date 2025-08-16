Csütörtöktől jelentősen változik a vasúti közlekedés Somogyban

Karbantartási munkálatok miatt Somogyszob és Bolhás, valamint Kiskorpád és Jákó-Nagybajom között ingabuszok közlekednek, kimarad két Kaposvár és Somogyszob közti személyvonat, változik a Somogy IC induló- és végállomása, több járat esetén pótlóbuszra kell szállni – számolt be róla az Atádhír.

Jelentősen átalakul a közlekedés

Forrás: MÁV

A Dombóvár–Gyékényes/Nagykanizsa, valamint a Kaposvár–Gyékényes személyvonatok esetében Somogyszob és Kiskorpád között pótlóbuszra kell szállni. A Kaposvár – Kiskorpád – Gyékényes (8216, 8233-as) személyvonatok Kaposvár és Kiskorpád között közlekednek, Gyékényes és Kiskorpád között az eljutás pótlóbusszal biztosított. A pótlóbuszok Bolháson az autóbusz-váróteremnél, Ötvöskónyiban a vasútállomás bejáratni útnál, Kutason a gyógyszertárnál, Zrínyitelepen a bekötő útnál állnak meg.

A MÁV-Csoporttal kapcsolatos további hír, hogy rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A hiba elhárításáig a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetséges a jegyvásárlás – írták.

2025. augusztus 21-től (csütörtöktől) augusztus 27-ig (szerdáig) építési munkálatok miatt lezárják a Jákó településen lévő vasúti átjárót, ezért az alábbi autóbuszok terelve és módosított menetrend szerint közlekednek:

Kadarkút – Kaposmérő – Kaposvár

Nagybajom – Rinyakovácsi – Kadarkút

A vágányzári információk részletei a MÁV honlapján érhetők el.