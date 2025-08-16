augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV-Csoport

1 órája

Csütörtöktől jelentősen változik a vasúti közlekedés Somogyban

Címkék#MÁV#autóbusz#Kadarkút#Jákó

Karbantartási munkálatok kezdődnek, melyek több Somogy vármegyei települést is érintenek. 2025. augusztus 21-től augusztus 28-ig tartanak a munkálatok, ebben az időszakban a Somogy InterCity Gyékényes helyett csak Kiskorpádtól és Kiskorpádig közlekedik.

Karbantartási munkálatok miatt Somogyszob és Bolhás, valamint Kiskorpád és Jákó-Nagybajom között ingabuszok közlekednek, kimarad két Kaposvár és Somogyszob közti személyvonat, változik a Somogy IC induló- és végállomása, több járat esetén pótlóbuszra kell szállni – számolt be róla az Atádhír.

MÁV
Jelentősen átalakul a közlekedés
Forrás: MÁV

A Dombóvár–Gyékényes/Nagykanizsa, valamint a Kaposvár–Gyékényes személyvonatok esetében Somogyszob és Kiskorpád között pótlóbuszra kell szállni. A Kaposvár – Kiskorpád – Gyékényes (8216, 8233-as) személyvonatok Kaposvár és Kiskorpád között közlekednek, Gyékényes és Kiskorpád között az eljutás pótlóbusszal biztosított. A pótlóbuszok Bolháson az autóbusz-váróteremnél, Ötvöskónyiban a vasútállomás bejáratni útnál, Kutason a gyógyszertárnál, Zrínyitelepen a bekötő útnál állnak meg.

A MÁV-Csoporttal kapcsolatos további hír, hogy rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A hiba elhárításáig a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetséges a jegyvásárlás – írták.

2025. augusztus 21-től (csütörtöktől) augusztus 27-ig (szerdáig) építési munkálatok miatt lezárják a Jákó településen lévő vasúti átjárót, ezért az alábbi autóbuszok terelve és módosított menetrend szerint közlekednek:

  • Kadarkút – Kaposmérő – Kaposvár
  • Nagybajom – Rinyakovácsi – Kadarkút

A vágányzári információk részletei a MÁV honlapján érhetők el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu