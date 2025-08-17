augusztus 17., vasárnap

Kenyérünnep

2 órája

Cukoresőben nem volt nehéz jól érezni magunkat a családi napon

Harsányi Miklós

Kenyér ünnepe családi napot tartottak hétvégén Szentgáloskéren, ahol Lukács József mernyei mesterpék segítségével  kemencében sült házi kenyeret készítettek.

Ugrálóvár és  cukoreső is várta a gyermekeket

Szabó Péter polgármester vasárnap azt mondta: csaknem 250-en részt vettek a rendezvényen. A zenés-táncos program nagy érdeklődést váltott ki, a helyieken kívül környező településekről is érkeztek.
– A program célja, hogy  tovább erősítse a helyi  közösséget, Szentgáloskéren nagyon fontos a hagyományőrzés is – hangsúlyozta a polgármester. – Vida Zoltán plébános szentelte meg a kenyeret, amivel a résztvevőket megvendégültek.
Gyerekprogramok színesítették a rendezvényt: ugrálóvár, pandatetkó és cukoreső is várta a legkisebbeket, s tűzijáték zárta a programot. 

 

 

 

