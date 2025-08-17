Cukoresőben nem volt nehéz jól érezni magunkat a családi napon

Kenyér ünnepe családi napot tartottak hétvégén Szentgáloskéren, ahol Lukács József mernyei mesterpék segítségével kemencében sült házi kenyeret készítettek.

Szentgáloskéren kemencében sült házi kenyeret is készítettek

Fotó: MW

Ugrálóvár és cukoreső is várta a gyermekeket

Szabó Péter polgármester vasárnap azt mondta: csaknem 250-en részt vettek a rendezvényen. A zenés-táncos program nagy érdeklődést váltott ki, a helyieken kívül környező településekről is érkeztek.

– A program célja, hogy tovább erősítse a helyi közösséget, Szentgáloskéren nagyon fontos a hagyományőrzés is – hangsúlyozta a polgármester. – Vida Zoltán plébános szentelte meg a kenyeret, amivel a résztvevőket megvendégültek.

Gyerekprogramok színesítették a rendezvényt: ugrálóvár, pandatetkó és cukoreső is várta a legkisebbeket, s tűzijáték zárta a programot.