Lebontották a Darnay téri sörözőt Siófokon – urbex képek mutatják, milyen volt

A Darnay téri sörözőről készült képek felidézik az egykori helyet, amely évekig szolgált szálláshelyként Siófokon, de aztán bezárták. A Magyarország elhagyottan – BCO urbex ekkor jutott be az ingatlanba. A földszinti helyiségekben porlepte pult és szétszórt holmik fogadták a fotóst, a többi szobákban pedig széttört bútorok, kidobált dobozok és törmelékek borították a padlót. A képek jól mutatják, miként lett az egykori apartmanházból lassan elhagyatott rom.

A Darnay téri söröző belülről – azóta már elbontották

Forrás: Magyarország elhagyottan – BCO urbex

A Darnay téri söröző mellett történt az egyik legnagyobb vasúti tragédia

A ház különösen érzékeny ponton állt, hiszen néhány lépésre található a vasúti átjáró, ahol 22 évvel ezelőtt történt Magyarország egyik legsúlyosabb közlekedési katasztrófája. 2003. május 8-án a siófoki Darnay Kálmán téri vasúti átjáróban egy német turistákat szállító autóbusz a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott, ahol összeütközött a Nagykanizsa felé tartó gyorsvonattal. A balesetben 33 ember meghalt, további 6 utas súlyosan megsérült

Tűz keletkezett az épületben

Az ingatlanhoz 2025 februárjában drámai esemény is köthető: tűz ütött ki a háromszintes, elhagyatott épületben, amelynek oltása során a tűzoltók egy feltételezhetően hajléktalan férfit is kimentettek. Aztán az egész épületegyüttest a tavasz folyamán eldózerolták. A kommentelők úgy tudják, hogy a terület a MÁV tulajdona.

