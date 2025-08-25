augusztus 25., hétfő

Urbex

1 órája

Lebontották a Darnay téri sörözőt Siófokon – urbex képek mutatják, milyen volt

#siófoki#apartmanház#urbex#BCO#darnay

2025 tavaszán lebontották azt az apartmanházat, amely a siófoki Darnay Kálmán tér mellett állt évek óta üresen. A Darnay téri sörözőről és épületegyüttesről a Magyarország elhagyottan – BCO urbex még a munkálatok megkezdése előtt készített felvételeket. Az ingatlan akkor már elhagyatott volt, jóllehet korábban vendégházként működött.

Sonline.hu
Lebontották a Darnay téri sörözőt Siófokon – urbex képek mutatják, milyen volt

Forrás: Magyarország elhagyottan – BCO urbex

A Darnay téri sörözőről készült képek felidézik az egykori helyet, amely évekig szolgált szálláshelyként Siófokon, de aztán bezárták.  A Magyarország elhagyottan – BCO urbex ekkor jutott be az ingatlanba. A földszinti helyiségekben porlepte pult és szétszórt holmik fogadták a fotóst, a többi  szobákban pedig széttört bútorok, kidobált dobozok és törmelékek borították a padlót. A képek jól mutatják, miként lett az egykori apartmanházból lassan elhagyatott rom.

Darnay téri söröző
A Darnay téri söröző belülről – azóta már elbontották
Forrás: Magyarország elhagyottan – BCO urbex 

A Darnay téri söröző mellett történt az egyik legnagyobb vasúti tragédia

A ház különösen érzékeny ponton állt, hiszen néhány lépésre található a vasúti átjáró, ahol 22 évvel ezelőtt történt Magyarország egyik legsúlyosabb közlekedési katasztrófája. 2003. május 8-án a siófoki Darnay Kálmán téri vasúti átjáróban egy német turistákat szállító autóbusz a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott, ahol összeütközött a Nagykanizsa felé tartó gyorsvonattal. A balesetben 33 ember meghalt, további 6 utas súlyosan megsérült

Tűz keletkezett az épületben

Az ingatlanhoz 2025 februárjában drámai esemény is köthető: tűz ütött ki a háromszintes, elhagyatott épületben, amelynek oltása során a tűzoltók egy feltételezhetően hajléktalan férfit is kimentettek. Aztán az egész épületegyüttest a tavasz folyamán eldózerolták. A kommentelők úgy tudják, hogy a terület a MÁV tulajdona.
 

 

