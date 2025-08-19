DCJ stílusgyakorlat: egy balatoni fagyizóban el is lehet nyalni az ország tortáját

Tejcsoki, mandulagrillázs, karamell és hamisítatlan dobos lapok íze keveredik a balatonmáriafürdői Florida fagyizó legújabb kreációjában, amelyet az idei Ország Tortája verseny győztes DCJ Stílusgyakorlat nevű sütemény ihletett. Somodi János és Pálffi Attila ismét gondoltak egy merészet és fagyiba öntötték az Ország Tortáját.

DCJ Stílusgyakorlat tégelyben tálalva.

Forrás: Florida Fagyizó

Az eredmény egy meghökkentőn lágy, kréme és persze hűsítő finomság lett, amelyből készülnek utánpótlással az államalapítás ünnepére is. – A DCJ Stílusgyakorlat gyakorlatilag a dobos torta újragondolva. Van benne grillázs, karamell, dobos lap, meggypálinka és meggyszósz. A célunk az volt a fagylalttal, hogy ugyanazokat az alapanyagokat használva adjuk vissza a torta ízét, mondta Somodi János.

Az ország tortája 2025-ben ez a gyulai kreáció. Forrás: mindmegette.hu

A Florida fagyizó már tíz éve figyelemmel kíséri és el is készíti az Ország Tortája ihlette saját fagyiját. – Egyrészt szakmailag is érdekes ez a verseny, másrészt kihívás elkészíteni a nyertes kreáció fagylalt változatát. Ez annyira jól sikerült, hogy már egyre több fagyizó követi a példánkat és van olyan torta, aminek az általunk elkészített fagyi változatát folyamatosan készítjük, mert imádják a vendégek, mondta Somodi János. Ilyen volt az Őrség zöld aranya nevű kreáció, amely 2016-ban lett az ország tortája, de a mai napig kapható fagyi formájában a balatonmáriai fagyizóban.

Az idei ország tortája a következő egy hétben mindenképpen elnyalható a balatoni cukrászdában, de ha sikeres lesz, akár később is kedvünkre fogyaszthatjuk. – Azt szeretném hangsúlyozni, hogy nálunk nem drágább az Ország Tortája fagyi, mint bármely más íz, jegyezte meg Somodi János. Az ugyanis gyakorlat sok hazai cukrászda esetében, hogy a gombócban mért Ország Tortája többe kerül egy hagyományos csoki, vagy vanília fagyinál. Ilyen a Floridában nincs, bárki megkóstolhatja normál áron akár a nemzeti ünnepen is.

Somogyban több helyen is kóstolható a DCJ Stílusgyakorlat

Az Ország Tortája, vagyis a DCJ Stílusgyakorlat már kapható Somogy vármegyében is összesen nyolc helyen:

Balatonföldváron, Balatonlellén két fagyizóban, Kaposváron, Marcaliban és két siófoki cukrászdában. A teljes lista itt elérhető!