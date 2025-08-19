3 órája
Nevetségesen egyszerű alkatrész, mégis feláldozzák gyártók az autósok biztonságát
Drága javításba futhat bele sok gépjármű tulajdonos, ha spórolni akar. Defekt esetén a legjobb, ha szakemberhez fordulunk, a javítókészlet csak áthidaló megoldás.
Egyre több autóban találunk pótkerék helyett defektjavító készletet, ami kis helyet foglal ugyan, de a szakértők szerint többet árt, mint használ. A legfrissebb tesztek szerint sem a spray-k, sem pedig az egyéb készletek nem teljesítenek hibátlanul, sőt: a szakember szerint, ha ezekkel kezeljük a defektes gumikat, egyből dobhatjuk is azt a kukába.
Bár ma Magyarországon sem a pótkerék, sem pedig a defektjavító készlet nem kötelező tartozéka az autóknak, azért nem árt, ha valamelyik tulajdonában vagyunk, legalább is ha hosszú útra indulunk, mindenképpen. A szakértők kifejezetten károsnak tartják a defektjavító készleteket, annak ellenére, hogy kis helyet foglalnak és használatunk is végtelenül egyszerű.
Defektjavító helyett térj vissza a pótkerékhez
Az új autók többsége ma már nem teljes értékű pótkerékkel kerül a piacra, a legtöbb márka gyártója már defektjavító készletet biztosít a tulajdonosok részére. Így magunknak költséget, a vevőknek pedig helyet spórolnak meg, de a sztori körülbelül itt véget is ér, már ha arról beszélünk, ki milyen szempontból jár jól.
A gumiabroncs szerelők és értékesítők szerint azonban szerint ezeket a defektjavító készleteket tényleg csak a legindokoltabb esetben érdemes használni, hiszen erre is vannak kitalálva, kényszermegoldások.
– A defektjavító készleteket és spray-ket nagyon körültekintően kell használni és csak szükségesség esetén. Defekt esetén a legelső lépésként emeljük meg az autót, és próbáljuk meg felkutatni az idegen anyagot. Vizsgáljuk meg hova került és mi maga az idegen anyag. Ha nem nagy a baj, akkor pumpáljunk bele levegőt és guruljunk el a legközelebbi gumishoz. Ha ez nem megoldható, akkor alkalmazzuk a készletet, de abból is inkább azt, amit a gyár ad a gépjárműhöz, ne a habot, hanem a folyadékot. A folyadék csak a futófelületen lévő, legfeljebb 4–5 milliméteres lyukat tömíti, használata mellett pedig kompresszorra is szükség van a gumi megfelelő nyomásra fújásához. Oldalsérülés, repedés, levált futófelület vagy szelephiba esetén nem használható – ilyenkor pótkerék vagy segítségkérés szükséges – mondta el Király Béla, barcsi gumiabroncs szerelő.
– Minden esetben fel kell keresni a gumist, ha alkalmaztuk a készletet, ha nem. Mivel ezek szükségmegoldások, így tényleg csak áthidalják a problémát. Én minden eseteben azt javasolom, hogy szakemberre bízzuk a megoldást. Az ügyfékkörömben volt rá példa, hogy olyan kereket hoztak ide, ami javítva volt a készlettel, de mivel a megfelelően volt az használva, kárt nem okozott a gumiban – tette hozzá a szakember.
Mit tegyünk ha defektünk van?
- Őrizzük meg a nyugalmunkat – Ne fékezzünk hirtelen, ne rántsunk el a kormányt, próbáljuk meg a sávban maradni!
- Lassan lassítsunk – Engedjük fel a gázt, és fokozatosan fékezzünk, közben tartsuk stabilan a kormányt.
- Keressünk biztonságos helyet – Amint lehet, húzódjunk le az út szélére, leállósávba vagy parkolóba.
- Kapcsoljuk be a vészvillogót – Jelezzük a többi közlekedőnek, hogy baj van.
- Vegyünk fel a láthatósági mellényt mielőtt kiszállunk a gépjárműből!
- Helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget – Lakott területen kívül legalább 150 méterre, városban körülbelül 50 méterre!
- Ellenőrizzük a helyzetet – Ha van pótkerék vagy defektjavító készlet, próbáljuk meg helyben megoldani!
- Pótkerék esetén: cseréljük ki a kereket biztonságos körülmények között!
- Defektjavító spray/készlet esetén: kövessük a használati utasítást, majd lassan guruljunk el egy gumishoz!
- Ha nem tudjuk megoldani – Hívjunk autómentőt vagy segélyszolgálatot!