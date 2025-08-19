Nevetségesen egyszerű alkatrész, mégis feláldozzák gyártók az autósok biztonságát

Egyre több autóban találunk pótkerék helyett defektjavító készletet, ami kis helyet foglal ugyan, de a szakértők szerint többet árt, mint használ. A legfrissebb tesztek szerint sem a spray-k, sem pedig az egyéb készletek nem teljesítenek hibátlanul, sőt: a szakember szerint, ha ezekkel kezeljük a defektes gumikat, egyből dobhatjuk is azt a kukába.

Defektjavító készlet helyett bízzuk a munkát a szakemberre

Fotó: Tóth Imre/MW

Bár ma Magyarországon sem a pótkerék, sem pedig a defektjavító készlet nem kötelező tartozéka az autóknak, azért nem árt, ha valamelyik tulajdonában vagyunk, legalább is ha hosszú útra indulunk, mindenképpen. A szakértők kifejezetten károsnak tartják a defektjavító készleteket, annak ellenére, hogy kis helyet foglalnak és használatunk is végtelenül egyszerű.

Defektjavító helyett térj vissza a pótkerékhez

Az új autók többsége ma már nem teljes értékű pótkerékkel kerül a piacra, a legtöbb márka gyártója már defektjavító készletet biztosít a tulajdonosok részére. Így magunknak költséget, a vevőknek pedig helyet spórolnak meg, de a sztori körülbelül itt véget is ér, már ha arról beszélünk, ki milyen szempontból jár jól.

A gumiabroncs szerelők és értékesítők szerint azonban szerint ezeket a defektjavító készleteket tényleg csak a legindokoltabb esetben érdemes használni, hiszen erre is vannak kitalálva, kényszermegoldások.

– A defektjavító készleteket és spray-ket nagyon körültekintően kell használni és csak szükségesség esetén. Defekt esetén a legelső lépésként emeljük meg az autót, és próbáljuk meg felkutatni az idegen anyagot. Vizsgáljuk meg hova került és mi maga az idegen anyag. Ha nem nagy a baj, akkor pumpáljunk bele levegőt és guruljunk el a legközelebbi gumishoz. Ha ez nem megoldható, akkor alkalmazzuk a készletet, de abból is inkább azt, amit a gyár ad a gépjárműhöz, ne a habot, hanem a folyadékot. A folyadék csak a futófelületen lévő, legfeljebb 4–5 milliméteres lyukat tömíti, használata mellett pedig kompresszorra is szükség van a gumi megfelelő nyomásra fújásához. Oldalsérülés, repedés, levált futófelület vagy szelephiba esetén nem használható – ilyenkor pótkerék vagy segítségkérés szükséges – mondta el Király Béla, barcsi gumiabroncs szerelő.