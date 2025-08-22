Felejtsd el a nasit, brutális módon növeli a demencia kialakulását

augusztus 22., péntek

Az állandó csipegetésnek és a mozgásszegény életmódnak, nemcsak az elhízás lehet negatív hozadéka. A demencia kialakulásának kockázatát is növeli.

Dombi Regina
Így nyír ki a nasi!

Fotó: Martin Leigh

Az agy egészsége nem csupán genetika kérdése – a mindennapi szokások jelentősen befolyásolják. Ahhoz, hogy elkerülhető váljon számunkra a demencia, elég ha két nagyon egyszerű dolgot megteszünk mindennap. 

demencia
A demencia elkerülhető rendszeres testmozgással és az egészséges étrend kialakításával
Fotó: Falusi Katalin / Forrás: haon.hu

A rendszeres nassolás is komoly kockázati tényező lehet, ha a demenciáról beszélünk. Azzal, ha többet csipegetünk az átlagosnál, nemcsak a testképünknek, hanem az agyunknak is sokat árthatunk. Mindezek mellett a mozgásról sem szabad elfeledkeznünk, ha sokáig akarunk egészséges agyi működéssel élni. Újabb információk láttak napvilágot a demencia megelőzésének témájában.

A demencia elkerülhető, ezekre kell figyelned

Az origo beszámolója szerint a világ különböző részein drasztikus különbségek vannak az agyi betegségek megelőzésében. Míg az Egyesült Államokban könnyen elérhetők a szűrések, addig például Ghánában és Ugandában sokan kezeletlen kockázati tényezőkkel élnek, ami miatt hosszú távon az agy egészsége veszélybe kerül, és növeli a stroke, valamint a demencia kockázatát. 

Magyarországon a demencia egyre nagyobb társadalmi és egészségügyi problémát jelent, főként az idősödő népesség miatt. A betegség leggyakrabban az Alzheimer-kór következtében alakul ki, de előidézhetik éreredetű elváltozások (például stroke utáni állapot), ritkábban más idegrendszeri kórképek is. A folyamat hátterében általában az agysejtek fokozatos pusztulása áll, amelyet több tényező gyorsíthat: genetikai hajlam, érelmeszesedés, cukorbetegség, magas vérnyomás, dohányzás vagy éppen a mozgásszegény életmód.

– A megelőzés lehetőségei az egészséges életmódhoz kapcsolódnak. Kiemelt jelentőségű a rendszeres testmozgás, mivel javítja az agy vérellátását és az anyagcserét. Ugyanilyen fontos a kiegyensúlyozott étrend – például a mediterrán jellegű táplálkozás, amely sok zöldséget, gyümölcsöt, halat és olívaolajat tartalmaz, miközben csökkenti a telített zsírok és a cukor fogyasztását. A nasikat pedig el kell felejteni. Hosszú távon borzasztó hatásai vannak, ugyanúgy mint a túlevésnek is – mondta el Harda Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó.

CM20250210_Demens riport_HAON (12)
Az agy folyamatos karbantartásával megelőzhető a demencia
Fotó: Falusi Katalin / Forrás: haon.hu
  • A szellemi aktivitás fenntartása, vagyis az élethosszig tartó tanulás, olvasás, rejtvényfejtés, új készségek elsajátítása szintén hozzájárulhat az agyműködés frissen tartásához. Társas kapcsolatok ápolása is védő tényezőnek számít, hiszen a szociális izoláció fokozza a demencia kockázatát. Emellett a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése és kezelése (például vérnyomás, vércukorszint, koleszterin karbantartása) szintén kulcsfontosságú – tette hozzá a szakember. 

Tánccal a demencia ellen

Az Örömtáncot sokan ismerik megyénkben, Kaposváron, a Balaton partján, de Dél-Somogyban, Barcson és Somogytarnócán is működnek csoportok. A szenior örömtánc az idős szervezethez igazított, kíméletes sporttevékenység és „agytorna”, ami a legújabb kutatások szerint eredményesen késlelteti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulását.

A tánccal is elkerülhető a demencia
Fotó: Dombi Regina

– Az Örömtánchoz csatlakozni azért nagyon jó dolog, mert a magányos emberek társaságra találhatnak, és maga a tánc rendkívül jó hatással van a mentális állapotra is. Nem kell jó és a másiknál jobb táncosnak sem bizonyulni. A lényeg, hogy mindenki érezze jól magát, és ne foglalkozzon azzal, ha elhibázza a lépést. – mondta el Csamári Anna, a Senior Örömtánc szervezet tánc egyik oktatója, aki többek között Barcson és Somgytarnócán is tart Örömtánc órákat. 

 

 

