Felejtsd el a nasit, brutális módon növeli a demencia kialakulását

Az agy egészsége nem csupán genetika kérdése – a mindennapi szokások jelentősen befolyásolják. Ahhoz, hogy elkerülhető váljon számunkra a demencia, elég ha két nagyon egyszerű dolgot megteszünk mindennap.

A demencia elkerülhető rendszeres testmozgással és az egészséges étrend kialakításával

Fotó: Falusi Katalin / Forrás: haon.hu

A rendszeres nassolás is komoly kockázati tényező lehet, ha a demenciáról beszélünk. Azzal, ha többet csipegetünk az átlagosnál, nemcsak a testképünknek, hanem az agyunknak is sokat árthatunk. Mindezek mellett a mozgásról sem szabad elfeledkeznünk, ha sokáig akarunk egészséges agyi működéssel élni. Újabb információk láttak napvilágot a demencia megelőzésének témájában.

A demencia elkerülhető, ezekre kell figyelned

Az origo beszámolója szerint a világ különböző részein drasztikus különbségek vannak az agyi betegségek megelőzésében. Míg az Egyesült Államokban könnyen elérhetők a szűrések, addig például Ghánában és Ugandában sokan kezeletlen kockázati tényezőkkel élnek, ami miatt hosszú távon az agy egészsége veszélybe kerül, és növeli a stroke, valamint a demencia kockázatát.

Magyarországon a demencia egyre nagyobb társadalmi és egészségügyi problémát jelent, főként az idősödő népesség miatt. A betegség leggyakrabban az Alzheimer-kór következtében alakul ki, de előidézhetik éreredetű elváltozások (például stroke utáni állapot), ritkábban más idegrendszeri kórképek is. A folyamat hátterében általában az agysejtek fokozatos pusztulása áll, amelyet több tényező gyorsíthat: genetikai hajlam, érelmeszesedés, cukorbetegség, magas vérnyomás, dohányzás vagy éppen a mozgásszegény életmód.

– A megelőzés lehetőségei az egészséges életmódhoz kapcsolódnak. Kiemelt jelentőségű a rendszeres testmozgás, mivel javítja az agy vérellátását és az anyagcserét. Ugyanilyen fontos a kiegyensúlyozott étrend – például a mediterrán jellegű táplálkozás, amely sok zöldséget, gyümölcsöt, halat és olívaolajat tartalmaz, miközben csökkenti a telített zsírok és a cukor fogyasztását. A nasikat pedig el kell felejteni. Hosszú távon borzasztó hatásai vannak, ugyanúgy mint a túlevésnek is – mondta el Harda Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó.