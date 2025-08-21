Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, közel a gyógyulás

Demjén Ferenc mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött. A Kossuth díjas rocksztrár medezsmentje arról adott ki tájékoztatást, hogy a műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota. Köszönik az imatámogatásokat és támogató üzeneteket, valamint a Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltak – közölték a zenész Facebook-oldalán.

Elkezdődött Demjén Ferenc rehabilitációja

Demjén Ferenc már gyakorolja a mozgást

Korábban arról számoltunk be, hogy az ország egyik legkedveltebb énekese, Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett otthonában: egy rossz mozdulat után leesett a lépcsőn, és felsőcombtörést szenvedett. Megműtötték, de a gyógyulás hónapokat vehet igénybe.

Miközben a rajongók az egészségéért aggódnak, barátai bíznak benne, hogy talán az év végi Aréna-bulin már ott lehet a színpadon.

Távolmaradásáig régi jóbarátja és zenésztársa, Horváth Charlie fogja őt helyettesíteni.