42 perce
Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, közel a gyógyulás
A zenészlegenda állapota napról napra javul. Demjén Ferenc súlyos sérülést szenvedett, de azóta segített a műtét.
Demjén Ferenc mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött. A Kossuth díjas rocksztrár medezsmentje arról adott ki tájékoztatást, hogy a műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota. Köszönik az imatámogatásokat és támogató üzeneteket, valamint a Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltak – közölték a zenész Facebook-oldalán.
Demjén Ferenc már gyakorolja a mozgást
Korábban arról számoltunk be, hogy az ország egyik legkedveltebb énekese, Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett otthonában: egy rossz mozdulat után leesett a lépcsőn, és felsőcombtörést szenvedett. Megműtötték, de a gyógyulás hónapokat vehet igénybe.
Miközben a rajongók az egészségéért aggódnak, barátai bíznak benne, hogy talán az év végi Aréna-bulin már ott lehet a színpadon.
Távolmaradásáig régi jóbarátja és zenésztársa, Horváth Charlie fogja őt helyettesíteni.