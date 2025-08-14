1 órája
Fertőzött denevérek Somogyban? Felütötte a fejét a veszettség
Miközben Ukrajnában már harapnak a denevérek, nálunk is egyre többen rettegnek a sötétes után levegőben repkedő árnyaktól. A veszettség újra felütötte a fejét a szomszédban – de vajon Somogyban is veszélyt jelenthet egy berepülő denevér? Utánajártunk, hogy kell -e a denevérektől tartani.
Fotó: Chico Sanchez
A közelmúltban Ukrajnából érkezett aggasztó hír: Szumi városában két embert is megharaptak a lakásukba berepült denevérek. A sérültek veszettség elleni kezelést kaptak, mivel ezek az állatok – bár tünetmentesen, de – hordozhatják a halálos vírust. A történtek kapcsán utánajártunk, hogy hazánkban, különösen Somogy vármegyében, mennyire kell tartani hasonló esetektől.
Molnár Marcell, a Magyar Madártani Egyesület kaposvári helyi csoportjának vezetője szerint a hazai denevérfajok alapvetően rovarevők, és rendkívül ritkán kerülnek közvetlen kapcsolatba emberekkel. – A magyarországi fajok apró termetűek, hegyes fogaik nem alkalmasak arra, hogy komoly sérülést okozzanak. Ha valakit mégis megharap egy denevér, az szinte biztosan úgy történik, hogy az illető megfogja vagy megzavarja az állatot, nyugtatott meg a szakember.
Hozzátette: a hazai fajok nem vándorolnak nagy távolságokra, inkább barlangokban, padlásokon húzzák meg magukat a téli időszakban. A mostani időszakban valóban előfordulhat, hogy menedéket keresve lakott területeken is megjelennek, de ez nem jelenti azt, hogy veszélyt jelentenének.
Volt már példa fertőzött denevérre Magyarországon
Bár rendkívül ritka, de nem példa nélküli a veszettség denevérekben: 2015-ben Budapesten egy legyengült példányban mutatták ki az EBLV-1 vírustörzset, amely eltér a klasszikus, rókák által terjesztett veszettségtől. Európában az elmúlt évtizedekben mindössze néhány halálos esetet regisztráltak, ezek közül is több denevérkutatókhoz köthető.
A legfontosabb, hogy ne nyúljunk hozzájuk. Ha denevér repül be a lakásba, ne próbáljuk meg elkapni vagy elijeszteni. Hagyjuk el a helyiséget, és hívjuk az állatmentőket!
A veszettség előfordulása hazánkban az elmúlt években jelentősen visszaszorult, köszönhetően a rókák rendszeres vakcinázásának. Ennek ellenére 2024 elején Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ismét kimutatták a vírust egy aranysakálnál és egy elhullott kutyánál. A fertőzés az ukrán határ közelsége miatt jelent meg újra, ahol a háborús helyzet akadályozza a vadállomány immunizálását.
Somogy megye is része a védekezési programnak: legutóbb 2024 októberében zajlott rókavakcinázás a megye több külterületén. Ilyenkor ideiglenes ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el, hogy a csalétkek hatékonyan elérjék a vadállatokat.
Kell-e tartani a fertőzött denevérektől?
A válasz röviden: nem, ha betartjuk az alapvető óvintézkedéseket. A hazai denevérek nem támadnak emberre, és a veszettség előfordulása körükben rendkívül ritka. A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha valaki megpróbálja megfogni vagy elűzni az állatot. A denevérek fontos szereplői az ökoszisztémának, rengeteg rovart fogyasztanak el, így segítenek a kártevők elleni védekezésben is. Nem ellenségeink, hanem szövetségeseink – csak tudnunk kell, hogyan bánjunk velük.