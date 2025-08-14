Fertőzött denevérek Somogyban? Felütötte a fejét a veszettség

A közelmúltban Ukrajnából érkezett aggasztó hír: Szumi városában két embert is megharaptak a lakásukba berepült denevérek. A sérültek veszettség elleni kezelést kaptak, mivel ezek az állatok – bár tünetmentesen, de – hordozhatják a halálos vírust. A történtek kapcsán utánajártunk, hogy hazánkban, különösen Somogy vármegyében, mennyire kell tartani hasonló esetektől.

Az ukrán denevérek nem veszélyesek a magyarokra.

Fotóilusztráció: WIN-Initiative/Neleman

Molnár Marcell, a Magyar Madártani Egyesület kaposvári helyi csoportjának vezetője szerint a hazai denevérfajok alapvetően rovarevők, és rendkívül ritkán kerülnek közvetlen kapcsolatba emberekkel. – A magyarországi fajok apró termetűek, hegyes fogaik nem alkalmasak arra, hogy komoly sérülést okozzanak. Ha valakit mégis megharap egy denevér, az szinte biztosan úgy történik, hogy az illető megfogja vagy megzavarja az állatot, nyugtatott meg a szakember.

Hozzátette: a hazai fajok nem vándorolnak nagy távolságokra, inkább barlangokban, padlásokon húzzák meg magukat a téli időszakban. A mostani időszakban valóban előfordulhat, hogy menedéket keresve lakott területeken is megjelennek, de ez nem jelenti azt, hogy veszélyt jelentenének.

Volt már példa fertőzött denevérre Magyarországon

Bár rendkívül ritka, de nem példa nélküli a veszettség denevérekben: 2015-ben Budapesten egy legyengült példányban mutatták ki az EBLV-1 vírustörzset, amely eltér a klasszikus, rókák által terjesztett veszettségtől. Európában az elmúlt évtizedekben mindössze néhány halálos esetet regisztráltak, ezek közül is több denevérkutatókhoz köthető.

A legfontosabb, hogy ne nyúljunk hozzájuk. Ha denevér repül be a lakásba, ne próbáljuk meg elkapni vagy elijeszteni. Hagyjuk el a helyiséget, és hívjuk az állatmentőket!

A veszettség előfordulása hazánkban az elmúlt években jelentősen visszaszorult, köszönhetően a rókák rendszeres vakcinázásának. Ennek ellenére 2024 elején Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ismét kimutatták a vírust egy aranysakálnál és egy elhullott kutyánál. A fertőzés az ukrán határ közelsége miatt jelent meg újra, ahol a háborús helyzet akadályozza a vadállomány immunizálását.