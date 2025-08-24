Nem mindegy, hogy kivel puszilkodunk, csókkal terjedhet a depresszió

Nem mindegy, hogy kivel puszilkodunk, mert csókkal terjedhet a depresszió, állítja egy új kutatás. Egy iráni kutatócsoport azt mutatta ki, hogy a depresszió és a szorongás tünetei szó szerint „átterjedhetnek” egyik félről a másikra, s ez egészen új fényt vet a párkapcsolatok mentális egészségre gyakorolt hatására, írta meg a nicol.hu.

A csókkirály depressziót is okozhat

Forrás: proaktivdirekt.com

A depresszió magányos műfaj vagy mégsem?

A vizsgálat középpontjában a szájüregi mikrobiom – vagyis a szájban élő baktériumközösség – áll, amelyről egyre több jel mutatja, hogy szoros kapcsolatban áll a központi idegrendszerrel, sőt a hangulatunkkal és a pszichés állapotunkkal is.

A kutatásban 268 friss házaspárt követtek hat hónapon át. Az egyik fél közepesen súlyos depresszióval, szorongással és alvászavarral küzdött, míg a másik a vizsgálat kezdetén egészséges volt, mentális és alvásproblémák nélkül. A vizsgálat alatt validált pszichológiai kérdőíveket töltöttek ki, szájüregi baktériummintákat, valamint a stresszhormon (kortizol) szintjét is mérték.

Hat hónap elteltével az eredetileg egészséges partnerek mentális állapota romlott, nőtt a depresszió- és szorongás-pontszámuk, alvásminőségük csökkent, és – ami a legérdekesebb – a szájüregük baktériumösszetétele is egyre inkább hasonlítani kezdett a mentális problémákkal küzdő társukéhoz.

A somogyi pszichológus kétkedő

Az általunk megkérdezett kaposvári pszichológus kétkedve fogadta az eredményeket. Mátraházi Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ember szájában alapból több baktérium van, mint egy kutya szájában, ezért ilyen szempontból rosszabb, ha egy ember harap meg egy ebet, mint fordítva. Hangsúlyozta, hogy az érintkezés, főként annak intim fajtája kifejezetten erősíti az immunrendszert, javítja a hangulatot, és ez védettséget biztosíthat a depresszió ellen, tehát ellentétes módon működik, mint amit a kutatás sugall.