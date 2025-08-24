augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óvatosság

56 perce

Nem mindegy, hogy kivel puszilkodunk, csókkal terjedhet a depresszió

Címkék#idegrendszer#depresszió#vizsgálat

Egy új kutatás némileg vitatott eredményt hozott. Nem mindegy, hogy kivel puszilkodunk, mert csókkal terjedhet a depresszió.

Kovács Gábor László
Nem mindegy, hogy kivel puszilkodunk, csókkal terjedhet a depresszió

Fotó: Böcz Zoltán

Nem mindegy, hogy kivel puszilkodunk, mert csókkal terjedhet a depresszió, állítja egy új kutatás. Egy iráni kutatócsoport azt mutatta ki, hogy a depresszió és a szorongás tünetei szó szerint „átterjedhetnek” egyik félről a másikra, s ez egészen új fényt vet a párkapcsolatok mentális egészségre gyakorolt hatására, írta meg a nicol.hu.

 

A csókkirály depressziót is okozhat Forrás: proaktivdirekt.com
A csókkirály depressziót is okozhat
Forrás: proaktivdirekt.com

 

A depresszió magányos műfaj vagy mégsem? 

A vizsgálat középpontjában a szájüregi mikrobiom – vagyis a szájban élő baktériumközösség – áll, amelyről egyre több jel mutatja, hogy szoros kapcsolatban áll a központi idegrendszerrel, sőt a hangulatunkkal és a pszichés állapotunkkal is.

A kutatásban 268 friss házaspárt követtek hat hónapon át. Az egyik fél közepesen súlyos depresszióval, szorongással és alvászavarral küzdött, míg a másik a vizsgálat kezdetén egészséges volt, mentális és alvásproblémák nélkül. A vizsgálat alatt validált pszichológiai kérdőíveket töltöttek ki, szájüregi baktériummintákat, valamint a stresszhormon (kortizol) szintjét is mérték.

Hat hónap elteltével az eredetileg egészséges partnerek mentális állapota romlott, nőtt a depresszió- és szorongás-pontszámuk, alvásminőségük csökkent, és – ami a legérdekesebb – a szájüregük baktériumösszetétele is egyre inkább hasonlítani kezdett a mentális problémákkal küzdő társukéhoz.

A somogyi pszichológus kétkedő 

Az általunk megkérdezett kaposvári pszichológus kétkedve fogadta az eredményeket. Mátraházi Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ember szájában alapból több baktérium van, mint egy kutya szájában, ezért ilyen szempontból rosszabb, ha egy ember harap meg egy ebet, mint fordítva. Hangsúlyozta, hogy az érintkezés, főként annak intim fajtája kifejezetten erősíti az immunrendszert, javítja a hangulatot, és ez védettséget biztosíthat a depresszió ellen, tehát ellentétes módon működik, mint amit a kutatás sugall.    

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu