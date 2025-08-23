1 órája
A sok ülés lett korunk leprája - így védd meg magad!
A derékfájás ma már népbetegségnek számít Magyarországon, a lakosság kétharmada küzd vele. A kutatás szerint a derékfájás ellen a legtöbben mégsem kérnek időben szakorvosi segítséget, pedig sok esetben műtét nélkül is gyógyítható lenne a probléma.
A magyarok több mint kétharmada, 68%-a szenved valamilyen gerinceredetű panasztól, de csupán töredékük fordul orvoshoz – derül ki egy friss, reprezentatív felmérésből. A kutatásban megkérdezettek negyedénél (28%) már hivatalosan is diagnosztizáltak gerincbetegséget, mégis mindössze 5% jár rendszeres kezelésre, és alig 2% esett át orvosi beavatkozáson a problémája miatt. Minden korosztály érintett a hát- és derékfájdalmakban, függetlenül lakóhelytől vagy végzettségtől. Különösen a nők hajlamosak szenvedni a derékfájástól: körükben 74% tapasztal hátfájást, szemben a férfiak 60%-os arányával. Ennek ellenére a nők is csak kicsivel aktívabbak a segítségkérésben (23%-uk fordul orvoshoz, szemben a férfiak 19%-ával). Úgy tűnik, a hátfájás igazi magyar paradoxon: hiába gyakori és életminőséget rontó, kevesen jutnak el vele szakemberhez.
Hiába a folyamatos derékfájás, halogatjuk az orvost
– Sajnos hazánkban az egészségkultúra mélyponton van – mondta Fekete Judit, a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub gyógytornásza. – Azt tapasztalom, hogy az emberek akkor fordulnak orvoshoz vagy gyógytornászhoz, amikor már állandósult vagy nagyon erős fájdalommal küzdenek. Részben az idő hiányára, részben az egészségügyi létesítmények túlterheltségére és az ebből adódó hosszú várakozási időre hivatkoznak legtöbb esetben – magyarázta a szakember.
Hogyan előzhető meg a baj?
A gyógytornász szerint a prevenció a legfontosabb.
– A rendszeres testmozgás elengedhetetlen, de fontos, hogy olyan mozgásformát válasszunk, ami a mozgásszervi állapotunknak, izomerőnknek és mobilitásunknak is megfelelő. Ehhez érdemes gyógytornász vagy személyi edző segítségét kérni. Ugyanilyen fontos a helyes testtartás és a testsúly kontrollja, hiszen a túlsúly fokozott terhelést ró a gerincre és az ízületekre is. Az ülőmunkát végzőknél alapvető, hogy a szék, az asztal és a monitor magassága megfelelő legyen.
– Óránként-kétóránként álljunk fel, nyújtózzunk, végezzünk gerincmobilizáló gyakorlatokat, vagy ha van rá mód, sétáljunk pár percet – javasolta Fekete Judit.
A már kialakult gerincproblémáknál – például gerincsérv, csigolyaelcsúszás, kisízületi kopások, gyulladások – szintén kulcsfontosságú a korai szakemberhez fordulás.
– Ilyenkor elengedhetetlen a mély anatómiai tudás, a kórképek ismerete és a megfelelő terápiás módszerek alkalmazása. Kerüljük a vizsgálat nélküli ’ropogtatós terápiákat’, a nem szakember által végzett kezeléseket és az interneten keringő öngyógyító módszereket. Ezek a meglévő panaszokat súlyosbíthatják, és akár maradandó károsodást is okozhatnak – zárta gondolatait a gyógytornász.
- Nem magyar sajátosság, hogy a hátfájás ennyire gyakori: a WHO adatai szerint a derékfájdalom világszerte a vezető mozgásszervi panasz, és a munkaképesség-csökkenés egyik fő oka. 2020-ban mintegy 619 millió embert érintett globálisan a krónikus hát- és derékfájás, és ez a szám 2050-re előreláthatólag 843 millióra nő. A jelenség tehát nem csak az időseket sújtja: a legtöbb ember élete során legalább egyszer szembesül hátfájással, a nők világszerte gyakrabban, mint a férfiak. A hátfájás a gyakori munkahelyi hiányzás és csökkent produktivitás egyik fő oka, így a gazdaságra is jelentős terhet ró. A szakemberek ezért nem győzik hangsúlyozni a megelőzés és a korai kezelés fontosságát.
Összességében elmondható, hogy bár a hátfájás szinte mindenkit utolér előbb-utóbb, egyáltalán nem mindegy, hogyan reagálunk rá. Ha időben lépünk – életmódváltással, rendszeres mozgással és szükség esetén szakember bevonásával – a komolyabb szövődmények jó eséllyel elkerülhetők. A szakértők egyetértenek abban, hogy nem szabad beletörődni a krónikus fájdalomba: a mai modern kezelési lehetőségekkel és megfelelő kitartással a páciensek jelentős részének van esélye a teljes fájdalommentes életre. A legfontosabb üzenet: ne várjuk meg, míg a fájdalom elviselhetetlen lesz, hanem merjünk segítséget kérni. A hátunk egészsége megéri a törődést.