A sok ülés lett korunk leprája - így védd meg magad!

A magyarok több mint kétharmada, 68%-a szenved valamilyen gerinceredetű panasztól, de csupán töredékük fordul orvoshoz – derül ki egy friss, reprezentatív felmérésből. A kutatásban megkérdezettek negyedénél (28%) már hivatalosan is diagnosztizáltak gerincbetegséget, mégis mindössze 5% jár rendszeres kezelésre, és alig 2% esett át orvosi beavatkozáson a problémája miatt. Minden korosztály érintett a hát- és derékfájdalmakban, függetlenül lakóhelytől vagy végzettségtől. Különösen a nők hajlamosak szenvedni a derékfájástól: körükben 74% tapasztal hátfájást, szemben a férfiak 60%-os arányával. Ennek ellenére a nők is csak kicsivel aktívabbak a segítségkérésben (23%-uk fordul orvoshoz, szemben a férfiak 19%-ával). Úgy tűnik, a hátfájás igazi magyar paradoxon: hiába gyakori és életminőséget rontó, kevesen jutnak el vele szakemberhez.

A nők világszerte gyakrabban szembesülnek derékfájással mint a férfiak Fotó: Shutterstock

Hiába a folyamatos derékfájás, halogatjuk az orvost

– Sajnos hazánkban az egészségkultúra mélyponton van – mondta Fekete Judit, a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub gyógytornásza. – Azt tapasztalom, hogy az emberek akkor fordulnak orvoshoz vagy gyógytornászhoz, amikor már állandósult vagy nagyon erős fájdalommal küzdenek. Részben az idő hiányára, részben az egészségügyi létesítmények túlterheltségére és az ebből adódó hosszú várakozási időre hivatkoznak legtöbb esetben – magyarázta a szakember.

Hogyan előzhető meg a baj?

A gyógytornász szerint a prevenció a legfontosabb.

– A rendszeres testmozgás elengedhetetlen, de fontos, hogy olyan mozgásformát válasszunk, ami a mozgásszervi állapotunknak, izomerőnknek és mobilitásunknak is megfelelő. Ehhez érdemes gyógytornász vagy személyi edző segítségét kérni. Ugyanilyen fontos a helyes testtartás és a testsúly kontrollja, hiszen a túlsúly fokozott terhelést ró a gerincre és az ízületekre is. Az ülőmunkát végzőknél alapvető, hogy a szék, az asztal és a monitor magassága megfelelő legyen.

– Óránként-kétóránként álljunk fel, nyújtózzunk, végezzünk gerincmobilizáló gyakorlatokat, vagy ha van rá mód, sétáljunk pár percet – javasolta Fekete Judit.