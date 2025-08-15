Kiadták a figyelmeztetést: senki ne fürödjön a Desedába, szennyezés került a vízbe

A kaposvári arra kér mindenkit, ne fürödjön a Desedában. Június közepén Deseda-tó vízminősége még jó minősítést kapott, fürdésre alkalmasnak ítélték a szakemberek. Most egy tiltó tábla jelent meg a parton, és többeket kiküldtek a vízből.

A Deseda madártávlatból Fotó: Németh Levente



Deseda nem alkalmas most fürdésre

A stégekre kirakott tájékoztatás alapján nagy valószínűséggel külső behatás miatt a tó vize jelenleg nem alkalmas a fürdésre. A szennyezés forrását és felelősét már nagy erőkkel keresik.

A szöveg szerint sajnálattal értesítenek mindenkit, hogy a Deseda vízmninősége nagy valószínűséggel külső behatás miatt jelenleg nem megfelelő a strandoláshoz. A vizsgálatot megindították, hogy megtalálják a szennyezés forrását, és az esetleges elkövető kilétét megállapítsák. A fürdőzők biztonsága érdekében arra kérnek mindenkit, hogy a víz megtisztulásáig ne mártózzanak meg a tóban.

A Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tehát ezúton arra kér mindenkit, hogy a víz megtisztulásáig ne fürödjenek a Desedában.