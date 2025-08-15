augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szennyezés

2 órája

Kiadták a figyelmeztetést: senki ne fürödjön a Desedába, szennyezés került a vízbe

Címkék#Deseda-tó#tó#víz

Tiltó tábla figyelmeztet a veszélyre. A kaposvári városüzemeltetés arra kér mindenkit, ne fürödjön a Desedában.

Kiadták a figyelmeztetést: senki ne fürödjön a Desedába, szennyezés került a vízbe

A kaposvári arra kér mindenkit, ne fürödjön a Desedában. Június közepén Deseda-tó vízminősége még jó minősítést kapott, fürdésre alkalmasnak ítélték a szakemberek. Most egy tiltó tábla jelent meg a parton, és többeket kiküldtek a vízből. 

A Deseda madártávlatból Fotó: Németh Levente
A Deseda madártávlatból Fotó: Németh Levente


Deseda nem alkalmas most fürdésre 

A stégekre kirakott tájékoztatás alapján nagy valószínűséggel külső behatás miatt a tó vize jelenleg nem alkalmas a fürdésre. A szennyezés forrását és felelősét már nagy erőkkel keresik.

A szöveg szerint sajnálattal értesítenek mindenkit, hogy a Deseda vízmninősége nagy valószínűséggel külső behatás miatt jelenleg nem megfelelő a strandoláshoz. A vizsgálatot megindították, hogy megtalálják a szennyezés forrását, és az esetleges elkövető kilétét megállapítsák. A fürdőzők biztonsága érdekében arra kérnek mindenkit, hogy a víz megtisztulásáig ne mártózzanak meg a tóban.   

A Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tehát ezúton arra kér mindenkit, hogy a víz megtisztulásáig ne fürödjenek a Desedában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu