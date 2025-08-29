"Fertőzésveszély" a Kaposvári Mentőállomáson

Somogy valamennyi általános iskolájából ajánlással érkeznek 8. osztályos diákok a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium által szervezett Tehetség Táborba. A táborozóknak számos programmal készül a gimnázium, az idei évben is meglátogatták a mentőállomást. Az állomás bajtársai segítségével megtanulták az alapszintű újraélesztés lépéseit, valamint elsősegélynyújtásról is beszélgettek, új ismereteket szerezhettek a diákok, derült ki a Kaposvári Mentőállomás Facebook bejegyzéséből.

"Mindig jó, mikor fiataloktól hangos az udvar! Sok sikert kívánunk nekik és reméljük sikerült “megfertőzni” őket a hivatásunkkal!" - írták bejegyzésükben.

Táborozó diáksereg a Kaposvári Mentőállomáson

Forrás: kaposvarimentok