augusztus 29., péntek

"Fertőzésveszély" a Kaposvári Mentőállomáson

Táborozó diáksereg járt a Kaposvári Mentőállomáson.

Molnár Dániel

Somogy valamennyi általános iskolájából ajánlással érkeznek 8. osztályos diákok a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium által szervezett Tehetség Táborba. A táborozóknak számos programmal készül a gimnázium, az idei évben is meglátogatták a mentőállomást. Az állomás bajtársai segítségével megtanulták az alapszintű újraélesztés lépéseit, valamint elsősegélynyújtásról is beszélgettek, új ismereteket szerezhettek a diákok, derült ki a Kaposvári Mentőállomás Facebook bejegyzéséből.
"Mindig jó, mikor fiataloktól hangos az udvar! Sok sikert kívánunk nekik és reméljük sikerült “megfertőzni” őket a hivatásunkkal!" - írták bejegyzésükben.

Táborozó diáksereg a Kaposvári Mentőállomáson 
Forrás: kaposvarimentok

 

 

