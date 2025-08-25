1 órája
Diéta, ami tutira lefogyaszt, és a szívedet is védi
A szív- és érrendszeri betegségek a világ vezető halálokai közé tartoznak, és napjaink egyik legnagyobb egészségügyi kihívását jelentik. Ezek a betegségek akkor alakulnak ki, amikor a szív vagy az erek működése valamilyen okból károsodik, például érelmeszesedés, magas vérnyomás vagy keringési problémák miatt.
Fotó: Szakony Attila
A DASH-diéta, egy mozaikszó („Dietary Approaches to Stop Hypertension”), azaz diéta a magas vérnyomás megállításának elősegítésére, vagyis egy tudományosan bizonyított étrendi irányelv, amely elsősorban a magas vérnyomás kezelésére és megelőzésére lett kidolgozva. Az étrend gazdag friss zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban, sovány fehérjékben, valamint alacsony zsírtartalmú tejtermékekben, miközben korlátozza a só, a cukor és a telített zsírok bevitelét. Ez nemcsak a vérnyomás csökkentésében segít, hanem általánosságban is javítja a szív- és érrendszer egészségét, támogatva ezzel a hosszú, aktív életet.
Diéta célja
Elsődleges célja, hogy csökkentse az étrend túlzott nátrium-, telített- és transzzsírsav-tartalmát, miközben előtérbe helyezi azokat a tápanyagokat, amelyek bizonyítottan támogatják a vérnyomás normalizálását. Ilyenek például a kalcium, magnézium, kálium, valamint a magas rost- és fehérjetartalmú élelmiszerek.
Az étrend követése már néhány hónap alatt érezhető vérnyomáscsökkenést eredményezhet, így bizonyos esetekben hozzájárulhat ahhoz is, hogy a gyógyszeres kezelés elkerülhetővé váljon vagy csökkenjen.
–A diéta kapcsán a legfontosabb alapelv, hogy kerüljük a túl zsíros, erősen fűszerezett vagy csípős ételeket, valamint érdemes jelentősen visszafogni a sófogyasztást is. A sóval való spórolás különösen fontos, hiszen a túlzott nátriumbevitel közvetlen hatással lehet a vérnyomásra. Emellett ajánlott mellőzni az alkoholfogyasztást is. Természetesen nem arról van szó, hogy mindent szigorúan tiltani kell, sokkal inkább a mértékletesség az, amire érdemes odafigyelni. Ahogy mondani szokták: a józan paraszti ész a legjobb iránytű a mindennapi étkezésben is- mondta el Dr. Szerémy György, Somogy vármegyei Mentő szervezet mindenkori főorvosa.
A DASH-diéta javasolt élelmiszercsoportjai
A DASH-étrend a következő, tápanyagokban gazdag élelmiszerek rendszeres fogyasztására épül:
- Zöldségek – frissen, párolva vagy nyersen, minden főétkezés részeként
- Gyümölcsök – változatos formában, természetes cukortartalommal
- Teljes értékű gabonák – például barna rizs, teljes kiőrlésű kenyér, zabpehely
- Káliumban, kalciumban, magnéziumban, rostokban és fehérjében gazdag ételek – ezek segítik a vérnyomás szabályozását
- Alacsony vagy csökkentett sótartalmú, illetve hozzáadott só nélküli ételek – a nátriumbevitel minimalizálása érdekében
- Zsírmentes vagy zsírszegény tejtermékek – például natúr joghurt, sovány tej
- Hüvelyesek – bab, lencse, csicseriborsó, borsó
- Halak – különösen a sovány, fehér húsú halak és az omega-3 zsírsavakban gazdag fajták
- Szárnyasok – bőr nélkül, sovány húsrészek előnyben
- Diófélék és magvak – mértékkel, sózás és pörkölés nélkül a legideálisabb
- Növényi olajok – például olívaolaj, repceolaj, lenmagolaj, mértékkel fogyasztva