Megőrülnek a somogyi dinnyéért a németek, viszik mint a cukrot a balatoni piacon

A vármegye déli részéről szállítják a lédús gyümölcsöt a Balatonhoz. Kapós a dél-somogyi dinnye: ha nem a német turisták, akkor a varjak eszik, mert a madarak is szeretik.

Vándorútra indul a somogyi dinnye, a Balatonhoz szállítják, mert ezekben a napokban előszeretettel fogyasztják a német turisták, de magyar nyaralók kedvence is. 

Dinnyeözön a tónál Fotó: Mészáros János
Dinnyeözön a tónál
Keresett a dél-somogyi dinnye 

Szulokról a fonyódi piacra tart a dinnye útja, igazi csemegét kínálva a Balatonnál pihenőknek. 

– Az idei dinnyeszezon derekánál járunk, augusztus végéig elhúzódik, talán a nagy meleg miatt kitart a dinnye a nyár végéig – jósolta Kristóf Katalin, szuloki őstermelő. 

Az iedi termés átlagos-közepesnek mondható, de a kereslet élénk, mert a dinnyét sokan szeretik és keresik. Kóstolni szeretnek sokan, ezért a leginkább a termelőtől vásárolnak. 

– Az árakat nem gondolnám egetverőknek, mert a fonyódi piacon is 450 forint maximálisan a dinnye kilója, egészen 290 -től 450 -ig húzódik az árskála – felelte kérdésünkre. 

Tíz éve járnak a fonyódi piacra, és a kaposvárin is megtalálható a dél-somogyi dinnye

Kristóf Katalin mintegy 10 hektáron termeszt vegyesen a csemegekukoricán, az epren át a dinnyéig sok haszonnövényt. A dinnye 4 hektárt foglal el. Az idei év az aszály miatt nehezített pályának számít, mert 6 hétig egyfolytában nem esett, utána jöttek a vadak és madarak, megdézsmálták a termést. Szerinte egyetlen magyar gazda sem mondhatja el, hogy könnyű volt az idei éve, ellenben sokan küzdenek a megélhetésért, hogy a jövő évet is el tudják kezdeni. Szerencsére az édes ízeket sokan kedvelik, ezért az igazi „echte" magyar dinnyét a német turisták is várják a Balatonnál, tette hozzá.

 

    

A Kaposvári Nagypiac látogatói a hétvégén különleges élményben részesülhettek, mert a vásárlás mellett ingyen dinnyekóstoló is várta őket az Agrármarketing Centrum országos dinnye roadshow-ján. A nyári program célja, hogy a magyar dinnye ismét a vásárlók kedvence legyen, és minél többen válasszák a hazai termelők friss áruit. A rendezvényen Kristóf Katalin is részt vett.     

   

 

 

