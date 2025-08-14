Megőrülnek a somogyi dinnyéért a németek, viszik mint a cukrot a balatoni piacon

Vándorútra indul a somogyi dinnye, a Balatonhoz szállítják, mert ezekben a napokban előszeretettel fogyasztják a német turisták, de magyar nyaralók kedvence is.

Dinnyeözön a tónál

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap

Keresett a dél-somogyi dinnye

Szulokról a fonyódi piacra tart a dinnye útja, igazi csemegét kínálva a Balatonnál pihenőknek.

– Az idei dinnyeszezon derekánál járunk, augusztus végéig elhúzódik, talán a nagy meleg miatt kitart a dinnye a nyár végéig – jósolta Kristóf Katalin, szuloki őstermelő.

Az iedi termés átlagos-közepesnek mondható, de a kereslet élénk, mert a dinnyét sokan szeretik és keresik. Kóstolni szeretnek sokan, ezért a leginkább a termelőtől vásárolnak.

– Az árakat nem gondolnám egetverőknek, mert a fonyódi piacon is 450 forint maximálisan a dinnye kilója, egészen 290 -től 450 -ig húzódik az árskála – felelte kérdésünkre.

Tíz éve járnak a fonyódi piacra, és a kaposvárin is megtalálható a dél-somogyi dinnye.

Kristóf Katalin mintegy 10 hektáron termeszt vegyesen a csemegekukoricán, az epren át a dinnyéig sok haszonnövényt. A dinnye 4 hektárt foglal el. Az idei év az aszály miatt nehezített pályának számít, mert 6 hétig egyfolytában nem esett, utána jöttek a vadak és madarak, megdézsmálták a termést. Szerinte egyetlen magyar gazda sem mondhatja el, hogy könnyű volt az idei éve, ellenben sokan küzdenek a megélhetésért, hogy a jövő évet is el tudják kezdeni. Szerencsére az édes ízeket sokan kedvelik, ezért az igazi „echte" magyar dinnyét a német turisták is várják a Balatonnál, tette hozzá.

A Kaposvári Nagypiac látogatói a hétvégén különleges élményben részesülhettek, mert a vásárlás mellett ingyen dinnyekóstoló is várta őket az Agrármarketing Centrum országos dinnye roadshow-ján. A nyári program célja, hogy a magyar dinnye ismét a vásárlók kedvence legyen, és minél többen válasszák a hazai termelők friss áruit. A rendezvényen Kristóf Katalin is részt vett.