Divatbemutató
57 perce
Világhírű divattervező mutatta be új kollekcióját a Balatonnál - fotókkal
Egyes becslések szerint több mint tízezer ember látta kedd este Balatonfüreden Kati Zoob divat bemutatóját.
A már hagyományosnak mondható nyárutói esemény mindig sok érdeklődőt vonz, de az idén különösen sokan voltak, köztük rengeteg somogyi érdeklődő is. Az Anna Grand Hotel parkjában, valamint a közeli Blaha Lujza utcában száz modell mutatta be a ruhakreációkat. Hagyomány, hogy ezek mindig valamilyen dologhoz köthetők, a ruhák stílusának, ebben az évben a vezérfonala a „Heritage”, azaz örökség nevet kapta. A ruhakölteményeket az ismert modellek mellet az idei Anna bál szépe és udvar hölgyei is bemutatták.
Zoob Kati divatbemutatójaFotók: Kovács Tibor
