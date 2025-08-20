Világhírű divattervező mutatta be új kollekcióját a Balatonnál - fotókkal

A már hagyományosnak mondható nyárutói esemény mindig sok érdeklődőt vonz, de az idén különösen sokan voltak, köztük rengeteg somogyi érdeklődő is. Az Anna Grand Hotel parkjában, valamint a közeli Blaha Lujza utcában száz modell mutatta be a ruhakreációkat. Hagyomány, hogy ezek mindig valamilyen dologhoz köthetők, a ruhák stílusának, ebben az évben a vezérfonala a „Heritage”, azaz örökség nevet kapta. A ruhakölteményeket az ismert modellek mellet az idei Anna bál szépe és udvar hölgyei is bemutatták.