Dízelautód van? Vége, már hiába készíted fel okosba, az új eszköz tutira lebuktatja a műszakin

A dízelautók jelentős része úgynevezett DPF részecskeszűrővel van felszerelve, amely a kipufogógázban található koromrészecskéket hivatott kiszűrni. Ezek az anyagok nemcsak a környezetet, hanem az emberi egészséget is károsítják, ezért a szűrők megléte elengedhetetlen lenne. Ennek ellenére sok autótulajdonos – jellemzően anyagi okokból – kiiktatja a DPF szűrőt: kiszerelik, kiütik a vezérlőegységből, cseréjük ugyanis rendkívül költséges lehet.

Dízelautók a célkeresztben

–Eddig is nagyon fontos volt, hogy az autóban benne legyen a részecskeszűrő, hiszen amiben nincs, az nem mehet át a műszaki vizsgán. Általában könnyen meg lehet állapítani, ha hiányzik: elég egy egyszerű vizsgálat, például megkopogtatni a szűrőt, és már hallani lehet, hogy üres-e vagy sem. Ez egyértelmű jele annak, hogy a részecskeszűrőt kiszerelték, így nem érdemes trükközni a rendszerrel. Ha viszont hiányzik, a pótlás nem olcsó, még utángyártott alkatrészek esetén sem – erősítette meg Miklós Csaba autószerelő.

Dízel trükkök vége – új eszközökkel könnyebb lebukni

Korábban a szakemberek úgynevezett füstkamrával dolgoztak, ami a kibocsátott káros anyagot átvilágította egy lámpával és a másik oldalon egy érzékelő vizsgálta, hogy mennyire veszi el a fényét ennek a lámpának. Ez a módszer nem volt tökéletes, ezért most új technológia váltja: a részecskeszámláló. Ez az eszköz közvetlenül a kibocsátott részecskék számát méri, így pontosabban képes kiszűrni azokat a járműveket, amelyekből hiányzik a szűrő, vagy amelyeknél trükköztek a vezérléssel.

A műszaki vizsga komoly akadály lehet ezeknek az autósoknak. Az ilyen járművek mostantól jó eséllyel elbuknak a műszaki vizsgán. Ráadásul az új rendszer a vizsgabiztosok dolgát is jelentősen megkönnyíti – a csalások gyorsan és egyszerűen lebuktathatók lesznek.

A szigorítás hatása nemcsak a vizsgákon lesz érezhető: a részecskeszűrő nélküli dízelek értéke is csökkenhet a piacon. Mivel sok esetben a visszaállítás költsége irreálisan magas, az ilyen járművek nehezen eladhatóvá válnak.

Még nem tudni, mikor lesz teljes bevezetés

Bár pontos dátumot még nem közöltek, a technológia megjelenése már elkezdődött. A kormány első körben 25 darab részecskeszámlálót szerzett be, amelyek több műszaki vizsgaközpontba kerültek.