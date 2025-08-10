augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olcsó megoldás

9 órája

Dízelautód van? Vége, már hiába készíted fel okosba, az új eszköz tutira lebuktatja a műszakin

Címkék#dízelautó#trükköző#szakember

Magyarországon is bevezetik a részecskeszámlálóval végzett ellenőrzést a műszaki vizsgákon – jelentősen megnehezítve azok helyzetét, akik eddig kijátszották a szabályokat. A dízelautókra vonatkozóan a kormány már el is kezdte az új eszközök beszerzését, első körben 25 darabot szállítottak le különböző vizsgaközpontoknak. 

Munkatársunktól

A dízelautók jelentős része úgynevezett DPF részecskeszűrővel van felszerelve, amely a kipufogógázban található koromrészecskéket hivatott kiszűrni. Ezek az anyagok nemcsak a környezetet, hanem az emberi egészséget is károsítják, ezért a szűrők megléte elengedhetetlen lenne. Ennek ellenére sok autótulajdonos – jellemzően anyagi okokból – kiiktatja a DPF szűrőt: kiszerelik, kiütik a vezérlőegységből, cseréjük ugyanis rendkívül költséges lehet.

Dízelautók a célkeresztben
Dízelautók a célkeresztben

–Eddig is nagyon fontos volt, hogy az autóban benne legyen a részecskeszűrő, hiszen amiben nincs, az nem mehet át a műszaki vizsgán. Általában könnyen meg lehet állapítani, ha hiányzik: elég egy egyszerű vizsgálat, például megkopogtatni a szűrőt, és már hallani lehet, hogy üres-e vagy sem. Ez egyértelmű jele annak, hogy a részecskeszűrőt kiszerelték, így nem érdemes trükközni a rendszerrel. Ha viszont hiányzik, a pótlás nem olcsó, még utángyártott alkatrészek esetén sem  – erősítette meg Miklós Csaba autószerelő. 

 

Dízel trükkök vége – új eszközökkel könnyebb lebukni

 

Korábban a szakemberek úgynevezett füstkamrával dolgoztak, ami a kibocsátott káros anyagot átvilágította egy lámpával és a másik oldalon egy érzékelő vizsgálta, hogy mennyire veszi el a fényét ennek a lámpának. Ez a módszer nem volt tökéletes, ezért most új technológia váltja: a részecskeszámláló. Ez az eszköz közvetlenül a kibocsátott részecskék számát méri, így pontosabban képes kiszűrni azokat a járműveket, amelyekből hiányzik a szűrő, vagy amelyeknél trükköztek a vezérléssel.  

A műszaki vizsga komoly akadály lehet ezeknek az autósoknak. Az ilyen járművek mostantól jó eséllyel elbuknak a műszaki vizsgán. Ráadásul az új rendszer a vizsgabiztosok dolgát is jelentősen megkönnyíti – a csalások gyorsan és egyszerűen lebuktathatók lesznek. 

A szigorítás hatása nemcsak a vizsgákon lesz érezhető: a részecskeszűrő nélküli dízelek értéke is csökkenhet a piacon. Mivel sok esetben a visszaállítás költsége irreálisan magas, az ilyen járművek nehezen eladhatóvá válnak. 

  • Még nem tudni, mikor lesz teljes bevezetés 

Bár pontos dátumot még nem közöltek, a technológia megjelenése már elkezdődött. A kormány első körben 25 darab részecskeszámlálót szerzett be, amelyek több műszaki vizsgaközpontba kerültek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu