Lehet találgatni, ki engedhet meg magának itthon egy 800 milliós, limitált Ferrarit – nincsenek sokan...

A sportautó-kategóriában olyan ritka és exkluzív modellek jelentek meg itthon, amelyekből világszerte is mindössze néhány példány készült, számolt be róla a vezess.hu – döbbenetes drágaság tapasztalható a járműpiacon.

Döbbenetes drágaság: különleges autócsodákat lehet látni időnként

Fotó: MW

Limitált széria, luxusmodellek, lojális ügyfelek

A mezőnyből messze kiemelkedik egy Ferrari Daytona SP3, amelynek ára megközelíti a 800 millió forintot. A forgalomba helyezett járművek között ugyan számos BMW, Audi és Mercedes-Benz is található, de az igazi figyelem a limitált szériás luxusmodellekre irányul. A Ferrari Daytona SP3 mellett például több Lamborghini Revuelto is magyar tulajdonoshoz került.

Az ilyen modellek megszerzéséhez nemcsak kiemelkedő anyagi háttér szükséges, hanem szoros kapcsolat a gyártóval is. A limitált példányszámú autók első darabjai jellemzően olyan vásárlókhoz kerülnek, akik már rendelkeznek a márka korábbi különlegességeivel, és megbízható, lojális ügyfélként régóta a gyártó köréhez tartoznak.

Döbbenetes drágaság: valakinek 800 millió forintos autója van Magyarországon

– Manapság 15-20 millió forint már nem számít túlságosan soknak egy új autóért, nagyjából 1,5 éve emelkedtek meg jelentősen az árak – mondta Kovács Márió, a kaposvári Kaposvár-Car Kft. ügyvezetője. – Nyilván a luxus sportkocsik egy egészen más kategóriát képviselnek.

Az ügyvezető rámutatott: vannak olyanok, akik 40-50 millió forintot költhetnek a prémiumkategóriás járművekre, ám ez meglehetősen szűk kör. Arra a felvetésre, miszerint mire lehet számítani ősszel a somogyi autópiacon, kiemelte: nem várható újabb áremelés, sőt, inkább több márkakereskedés kedvezményeket kínál a vevőknek.

Stier Gábor, a kaposvári Bull Car Kft. ügyvezetője arról szólt: a forgalomban néha feltűnik egy-két magyar rendszámos Ferrari, Lamborghini vagy Aston Martin is. Nemrég egy olyan modellt látott, melynek a listaára csaknem 110 millió forint volt.

– Kereskedésünkben pillanatnyilag a legdrágább – 13 millió forint – jármű egy 2020-as SUV, ami közel 13 millió forintba kerül – jegyezte meg. – A dízel, automata váltós, 250 lóerős, összkerék-hajtású jármű 20 százalék önerővel elvihető. Az idén eddig a legtöbbet – nagyjából 14 millió forintot – ugyancsak egy SUV-ért fizettek.

A szakember szerint Somogyban is felbukkannak drága autók, olyan személyt is ismer, aki 60 millió forintos terepjárót hajt.

Autópiac: érdemes elbíbelődni a felhozatallal, előfordulhatnak izgalmas felfedezések