1 órája
Lehet találgatni, ki engedhet meg magának itthon egy 800 milliós, limitált Ferrarit – nincsenek sokan...
Az év első hét hónapjában több különleges szupersportautó is magyar rendszámot kapott. Döbbenetes drágaság a járműpiacon: valakinek 800 millió forintos autója van hazánkban.
A sportautó-kategóriában olyan ritka és exkluzív modellek jelentek meg itthon, amelyekből világszerte is mindössze néhány példány készült, számolt be róla a vezess.hu – döbbenetes drágaság tapasztalható a járműpiacon.
Limitált széria, luxusmodellek, lojális ügyfelek
A mezőnyből messze kiemelkedik egy Ferrari Daytona SP3, amelynek ára megközelíti a 800 millió forintot. A forgalomba helyezett járművek között ugyan számos BMW, Audi és Mercedes-Benz is található, de az igazi figyelem a limitált szériás luxusmodellekre irányul. A Ferrari Daytona SP3 mellett például több Lamborghini Revuelto is magyar tulajdonoshoz került.
Az ilyen modellek megszerzéséhez nemcsak kiemelkedő anyagi háttér szükséges, hanem szoros kapcsolat a gyártóval is. A limitált példányszámú autók első darabjai jellemzően olyan vásárlókhoz kerülnek, akik már rendelkeznek a márka korábbi különlegességeivel, és megbízható, lojális ügyfélként régóta a gyártó köréhez tartoznak.
Döbbenetes drágaság: valakinek 800 millió forintos autója van Magyarországon
– Manapság 15-20 millió forint már nem számít túlságosan soknak egy új autóért, nagyjából 1,5 éve emelkedtek meg jelentősen az árak – mondta Kovács Márió, a kaposvári Kaposvár-Car Kft. ügyvezetője. – Nyilván a luxus sportkocsik egy egészen más kategóriát képviselnek.
Az ügyvezető rámutatott: vannak olyanok, akik 40-50 millió forintot költhetnek a prémiumkategóriás járművekre, ám ez meglehetősen szűk kör. Arra a felvetésre, miszerint mire lehet számítani ősszel a somogyi autópiacon, kiemelte: nem várható újabb áremelés, sőt, inkább több márkakereskedés kedvezményeket kínál a vevőknek.
Stier Gábor, a kaposvári Bull Car Kft. ügyvezetője arról szólt: a forgalomban néha feltűnik egy-két magyar rendszámos Ferrari, Lamborghini vagy Aston Martin is. Nemrég egy olyan modellt látott, melynek a listaára csaknem 110 millió forint volt.
– Kereskedésünkben pillanatnyilag a legdrágább – 13 millió forint – jármű egy 2020-as SUV, ami közel 13 millió forintba kerül – jegyezte meg. – A dízel, automata váltós, 250 lóerős, összkerék-hajtású jármű 20 százalék önerővel elvihető. Az idén eddig a legtöbbet – nagyjából 14 millió forintot – ugyancsak egy SUV-ért fizettek.
- A szakember szerint Somogyban is felbukkannak drága autók, olyan személyt is ismer, aki 60 millió forintos terepjárót hajt.
Autópiac: érdemes elbíbelődni a felhozatallal, előfordulhatnak izgalmas felfedezések
- A kaposvári A-2009 Kft. telephelyére három hete gördült be az a városi terepjáró, amiért a leendő tulaj csaknem 15 millió forintot szurkolhat le. A 2021-es, 320 lóerős, dízel modell iránt már van érdeklődés, jelenleg ezért kérik a legtöbbet. Cséplő Péter ügyvezető abban bízik, hogy hamarosan eladják a járművet. Legutóbb egy olyan személyautót is megvásároltak tőlük, ami 18,6 millió forintba került. Az ügyvezető szerint egy több százmilliós luxus autót multicég tulajdonosa, bróker vagy épp egy kiemelkedően kereső nagyvállalat vezetője engedheti meg magának.
– Van fizetőképes kereslet a drága modellekre, de szerintem egy 800 millió forintos autót talán a tíz leggazdagabb magyar egyike vásárolhatja meg – felelte kérdésünkre pénteken Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke. – Szerintem ezeket a luxus autókat egyedi megrendelésre készíthetik el, s a vevő közvetlen az autógyárral veheti fel a kapcsolatot.
Punik László azt mondta: a veterán járművek is jó befektetésnek számíthatnak, hiszen minél ritkább egy autó, annál magasabb lehet az ára.