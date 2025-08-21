augusztus 21., csütörtök

Óvatosság nem árt

4 órája

Durva bírság jár az így elvezetett esővízért!

Bár a jogszabály világos, tudtukon kívül mégis sokan vétenek a szabály ellen. Aki mégis megszegi a szabályt, az súlyos büntetésre számíthat, jön a durva bírság.

Harsányi Miklós
Fotó: Németh András Péter

A jogszabály szerint tilos az esővíz elvezetése a szennyvízcsatornába – erre külön rendszer szolgál, az ilyen szabálytalanság súlyos következményekkel járhat, durva bírság jön, ha valaki nem tartja be az előírásokat.

Kamerával figyelnek, durva bírság ezért a szabálytalanságért
Kamerával figyelnek, durva  bírság jár ezért a szabálytalanságért

Zavar keletkezhet a tisztítótelepek működésében

A kormányrendelet egyértelműen megtiltja az esővíz elvezetését a szennyvízcsatornába, mert azokat csak a háztartási és ipari szennyvizekre tervezték – írja a Bama.hu cikke, amely fel is sorolja, milyen problémákat okozhat az, ha a csapadékvíz nagy mennyiségben kerül a szennyvízhálózatba. Többek közt túlterhelheti a vízhálózatot, így a víz átzúdulhat az ingatlanokba vagy közterületekre, zavar keletkezhet a tisztítótelepek működésében, és komolyabb környezeti károkat is okozhat.

 

Kamerával figyelnek, durva bírság jár ezért a szabálytalanságért!

Több szolgáltató használ füstgenerátoros, valamint kamerás ellenőrzést, ezekkel kutatják az illegális bekötéseket. Ha szabálytalanságon érnek valakit, annak bizony alaposan a zsebébe kell nyúlnia, ugyanis 60 ezer forint kötbért kell kifizetnie, valamint jegyzőkönyvet is készítenek, és az érintettet felszólítják a hibás megoldás megszüntetésére.

Amennyiben ez nem történik meg időben, további 15  ezer forint vagy – cégek esetében – 25 ezer forint felszólítási díj is kiszabható, plusz pótdíjként akár kétezer forint per köbméter esővíz megfizetésére is kötelezhetnek.

 

Amikor az esővíz a szennyvízcsatornába ömlik, túlterheli a rendszert, főleg az esős időben

Elsőre talán ártalmatlannak tűnhet, de valójában súlyos problémákat okozhat a szennyvízrendszer működésében az a nem ritka jelenség, hogy egyes ingatlantulajdonosok az esővízelvezető csatornát a szennyvízhálózatba kötik be.

Amikor az esővíz a szennyvízcsatornába ömlik, túlterheli a rendszert, főleg az esős időben. Ez akár oda is vezethet, hogy a szennyvíz az utcára ömlik. 

 

Ha a cső korrodálódik, ki kell cserélni

  • Vékony Zoltán, a 71 tagú Mernye-Geszti Kertbarátok Egyesületének elnöke szerdán kiemelte:  lényeges a szabályok betartása, ugyanis ha ezeket ellenőrzik, és egyesek az előírásoknak mégsem tesznek eleget az előírásoknak, akkor ez gondot okozhat.  Ács Sándor, a kaposvári Otthon Lakásszövetkezet ügyvezető igazgatója szerdán kérdésünkre azt mondta: teljesen önálló elvezetése van az esővíznek. Az épületeken belül külön rendszere van a szennyvíznek és a csapadékvíznek.
  • – Az építésnél annak idején így készítettek el, s az esővíz az utcai csapadékvíz rendszerbe folyik ki, a szennyvíz az utcai  szennyvíz-hálózatba - jegyezte meg. - Ha a cső elkorrodálódik, akkor cserélni kell. 
  • A lakásszövetkezethez 48 épület tartozik, ezekben 1070 lakás található, s becslések szerint  jelenleg 2500-en élnek az otthonokban.

 

 

