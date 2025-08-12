Bekeményítettek: szombattól akár félmillióba is fájhat egy autóból kihajított csikk

Olaszországban szigorúan büntetik az autókból szemetelőket, egy szombaton életbe lépett rendelet szerint szélsőséges esetben akár 18 ezer euró (7 millió forint) pénzbírságot is meg kell fizetnie annak a sofőrnek, aki szemeteszsákot dob ki autójából az utcára vagy az autópálya szélére – durva bírság várhat a szabálysértőkre.

Ha valaki megszegi az előírásokat, könnyen durva bírság lehet az ügy vége

Kirívó esetben börtönbe is mehet a szemetelő

A szabálysértés szempontjából nem játszik szerepet, hogy az autó mozgásban volt-e vagy éppen parkolt. Zsebkendők, műanyag palackok és cigarettacsikkek esetében a büntetés mértéke akár 1188 euróig (hozzávetőleg félmillió forint) terjedhet. Kirívó esetében letartóztatás is történhet.

Súlyosbító tényezőnek számít, ha a szemetelés természetvédelmi területen, vagy más védett térségben történik. Utóbbi esetben a jogosítvány megvonása, s akár börtönbüntetés kiszabása is lehetséges. A korábbiaktól eltérően már nem szükséges, hogy valakit a rendőrség "tetten érjen", hanem elegendő lesz a számos helyen kihelyezett megfigyelőkamerák felvétele is bizonyítékként.

Durva bírság: akár milliós büntetés fenyeget – jó, ha erre feltétlenül figyelsz!

– Nálunk is gyakori a szemetelés, az utak mentén rendszeresen látok szanaszét dobált ételmaradékot, zsebkendőt, zacskót vagy épp cigicsikket – mondta kedden ifj. Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – Szükség van a szabályokra és a rendszeres ellenőrzésekre, s ha valaki a szemetelés miatt megbukik, az bizony fizessen.

A szakember korábban egy köztisztasági profilú cégnél is dolgozott, s akkoriban az utak közelében az építési törmeléken és a háztartási hulladékon kívül műanyag palackok sokaságát is megtalálták. Az elnök megérti, hogy Olaszországban ezen a téren szigorú szabályokat vezetnek be, s itthon is fontos cél, hogy kiszűrjék a szemetelő közlekedőket.

– Lényegesek a környezetvédelmi kampányok, amelyek arra irányítják a figyelmet, hogy védjük, óvjuk közvetlen környezetünket – jegyezte meg ifj. Somogyvári János.

Kampány és szigorú számonkérés a környezet védelméért

– Dohányzom, ám kijelölt helyen szoktam eldobni a csikket – hangsúlyozta a kaposvári Udvari Gábor. – Sajnos, sokan nem tartják be az elemi szabályokat, a gyorséttermi ételes zacskón kívül üres energiaitalos dobozt, vagy üdítős flakont is kihajigálnak az autóból.