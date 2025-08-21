Durva képek és videó a szerdai darányi pusztító tűzről

– Kigyulladt egy bozótos, valamint az aljnövényzet és egy fenyvest is veszélyeztettek a lángok szerda délelőtt Darány közelében, a 6-os főút mellett – közölte csütörtökön a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI).

Több hektár égett

Fotó: SVKI

Azt is közölték: a barcsi, a szigetvári, a pécsi és a nagyatádi hivatásos tűzoltók a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetése mellett, három vízszállító jármű segítségével oltották el a két hektáron pusztító lángokat.

Drónt is bevetettek a tűzoltók

Fotó: SVKI

A tűzoltók drón segítségével további izzó gócok után kutattak. Hőkamerás felvételt készítettek a területről, meggyőződve róla, hogy a tűz nem terjedt tovább az erdősávban.