Égett minden
1 órája
Durva képek és videó a szerdai darányi pusztító tűzről
– Kigyulladt egy bozótos, valamint az aljnövényzet és egy fenyvest is veszélyeztettek a lángok szerda délelőtt Darány közelében, a 6-os főút mellett – közölte csütörtökön a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI).
Azt is közölték: a barcsi, a szigetvári, a pécsi és a nagyatádi hivatásos tűzoltók a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetése mellett, három vízszállító jármű segítségével oltották el a két hektáron pusztító lángokat.
A tűzoltók drón segítségével további izzó gócok után kutattak. Hőkamerás felvételt készítettek a területről, meggyőződve róla, hogy a tűz nem terjedt tovább az erdősávban.
