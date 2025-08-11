Durva balatoni ütközés: vaskapunak csapódott és elsodort egy házaspárt egy gépkocsi

Legtöbbször szabadtéren felcsapó lángok oltását végezték az egységek, a legnagyobb leégett terület nagysága elérte az öt hektárt, összegzett hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) – durva ütközés is volt Siófokon: vaskapunak csapódott és elsodort egy házaspárt egy jármű.

Durva ütközés miatt is volt vonulás: vaskapunak csapódott egy gépkocsi.

Zászlótartó vasoszlopnak ütközött egy gépkocsi

Egy személyautó égett péntek délután, a 67-es főút Simonfa és Bőszénfa közötti szakaszán. A kaposvári hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.

– Két bála lángolt a Ságvár és Nyim közötti úton – közölte a somogyi katasztrófavédelem. – A tűz átterjedt a környezetére is, de a siófoki hivatásos tűzoltóknak sikerült rövid idő alatt megfékezni a lángokat. Az utat egy munkagép tisztította meg a közlekedés zavartalansága érdekében.

Az SVKI arról is beszámolt: zászlótartó vasoszlopnak ütközött egy gépkocsi szombaton Lengyeltótiban, a Csokonai utca és a Rákóczi Ferenc út kereszteződésénél. A járműben ketten utaztak. A balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót, majd a rendőrségi helyszínelést követően eltávolították a veszélyt jelentő oszlopot.

Akácos égett az Akácfa utcában