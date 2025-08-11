Durva balatoni ütközés: vaskapunak csapódott és elsodort egy házaspárt egy gépkocsi

1 órája
Tizenkét tűzesethez és nyolc műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. Durva ütközés miatt is volt vonulás: vaskapunak csapódott, majd egy parkoló autónak ütközött és közben elsodort egy házaspárt egy gépkocsi vasárnap este a siófoki Deák Ferenc sétányon.
Legtöbbször szabadtéren felcsapó lángok oltását végezték az egységek, a legnagyobb leégett terület nagysága elérte az öt hektárt, összegzett hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) – durva ütközés is volt Siófokon: vaskapunak csapódott és elsodort egy házaspárt egy jármű.
Zászlótartó vasoszlopnak ütközött egy gépkocsi
Egy személyautó égett péntek délután, a 67-es főút Simonfa és Bőszénfa közötti szakaszán. A kaposvári hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.
– Két bála lángolt a Ságvár és Nyim közötti úton – közölte a somogyi katasztrófavédelem. – A tűz átterjedt a környezetére is, de a siófoki hivatásos tűzoltóknak sikerült rövid idő alatt megfékezni a lángokat. Az utat egy munkagép tisztította meg a közlekedés zavartalansága érdekében.
Az SVKI arról is beszámolt: zászlótartó vasoszlopnak ütközött egy gépkocsi szombaton Lengyeltótiban, a Csokonai utca és a Rákóczi Ferenc út kereszteződésénél. A járműben ketten utaztak. A balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót, majd a rendőrségi helyszínelést követően eltávolították a veszélyt jelentő oszlopot.
Akácos égett az Akácfa utcában
- A délutáni órákban Pálmajorba riasztották a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit. Egy fiatal akácos aljnövényzete égett mintegy fél hektáron az Akácfa utca végén. Az egységeknek sikerült szikracsapókkal és három vízsugárral megfékezni a lángokat. Bálványoson a siófoki tűzoltók fojtották el azt a tüzet, amely egy három hektáros területen pusztított.
- A somogyi katasztrófavédelem hétfői tájékoztatójában kitért rá: bejelzett a szén-monoxid-érzékelő egy kaposvári lakásban a Somssich Pál utcában. A város hivatásos tűzoltói több mérést követően a fürdőszobában mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét. A gázszolgáltató munkatársa a meleg víz ellátást biztosító gázkazánt leszerelte a hiba kijavításáig.
- Egy andocsi családi ház fürdőszobájában is megszólalt a szén-monoxid-érzékelő. A tabi tűzoltók átvizsgálták az épületet, majd a gázszolgáltató munkatársa a vízmelegítő használatát megtiltotta, annak felülvizsgálatáig.
Durva ütközés: vaskapunak csapódott és elsodort egy házaspárt egy gépkocsi
Vaskapunak csapódott, majd egy parkoló autónak ütközött és közben elsodort egy házaspárt egy gépkocsi vasárnap este Siófok, Deák Ferenc sétányán. A baleset következtében az egyik járókelő az autó alá került, őt a siófoki hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a mentőknek sikerült kiemelni. A házaspárt a helyszíni vizsgálatokat követően a mentők kórházba szállították. A tűzoltók a megsérült kaput roncsvágóval eltávolították.