2 órája

Durva balatoni ütközés: vaskapunak csapódott és elsodort egy házaspárt egy gépkocsi

Tizenkét tűzesethez és nyolc műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. Durva ütközés miatt is volt vonulás: vaskapunak csapódott, majd egy parkoló autónak ütközött és közben elsodort egy házaspárt egy gépkocsi vasárnap este a siófoki Deák Ferenc sétányon.

Harsányi Miklós
Durva balatoni ütközés: vaskapunak csapódott és elsodort egy házaspárt egy gépkocsi

Legtöbbször szabadtéren felcsapó lángok oltását végezték az egységek, a legnagyobb leégett terület nagysága elérte az öt hektárt, összegzett hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) – durva ütközés is volt Siófokon: vaskapunak csapódott és elsodort egy házaspárt egy jármű.

Durva ütközés
Durva ütközés miatt is volt vonulás: vaskapunak csapódott egy gépkocsi. 

 

Zászlótartó vasoszlopnak ütközött egy gépkocsi

Egy személyautó égett péntek délután, a 67-es főút Simonfa és Bőszénfa közötti szakaszán. A kaposvári hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.

– Két bála lángolt a Ságvár és Nyim közötti úton – közölte a somogyi katasztrófavédelem. – A tűz átterjedt a környezetére is, de a siófoki hivatásos tűzoltóknak sikerült rövid idő alatt megfékezni a lángokat. Az utat egy munkagép tisztította meg a közlekedés zavartalansága érdekében.

Az SVKI arról is beszámolt: zászlótartó vasoszlopnak ütközött egy gépkocsi szombaton Lengyeltótiban, a Csokonai utca és a Rákóczi Ferenc út kereszteződésénél. A járműben ketten utaztak. A balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót, majd a rendőrségi helyszínelést követően eltávolították a veszélyt jelentő oszlopot.

Akácos égett az Akácfa utcában 

  • A délutáni órákban Pálmajorba riasztották a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit. Egy fiatal akácos aljnövényzete égett mintegy fél hektáron az Akácfa utca végén. Az egységeknek sikerült szikracsapókkal és három vízsugárral megfékezni a lángokat. Bálványoson a siófoki tűzoltók fojtották el azt a tüzet, amely egy három hektáros területen pusztított.
  • A somogyi katasztrófavédelem hétfői tájékoztatójában kitért rá: bejelzett a szén-monoxid-érzékelő egy kaposvári lakásban a Somssich Pál utcában. A város hivatásos tűzoltói több mérést követően a fürdőszobában mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét. A gázszolgáltató munkatársa a meleg víz ellátást biztosító gázkazánt leszerelte a hiba kijavításáig.
  • Egy andocsi családi ház fürdőszobájában is megszólalt a szén-monoxid-érzékelő. A tabi tűzoltók átvizsgálták az épületet, majd a gázszolgáltató munkatársa a vízmelegítő használatát megtiltotta, annak felülvizsgálatáig.

Durva ütközés: vaskapunak csapódott és elsodort egy házaspárt egy gépkocsi

Vaskapunak csapódott, majd egy parkoló autónak ütközött és közben elsodort egy házaspárt egy gépkocsi vasárnap este Siófok, Deák Ferenc sétányán. A baleset következtében az egyik járókelő az autó alá került, őt a siófoki hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a mentőknek sikerült kiemelni. A házaspárt a helyszíni vizsgálatokat követően a mentők kórházba szállították. A tűzoltók a megsérült kaput roncsvágóval eltávolították.

 

 

