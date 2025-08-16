augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Összefogás

Égési sérüléseket szenvedett egy fiúnak segítettek a tűzoltók

Címkék#Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület#Balatonboglári ÖTP#Karádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület#habparti

Harsányi Miklós

– Egy karádi jótékonysági rendezvényen vettünk részt, amelyet egy égési sérüléseket szenvedett fiú gyógykezelésének támogatására szerveztek – számolt be közösségi oldalán a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület.
 A Karádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Balatonboglári ÖTP-vel közösen egy habpartival tették még színesebbé az eseményt. 

 

