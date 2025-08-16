Égési sérüléseket szenvedett egy fiúnak segítettek a tűzoltók

– Egy karádi jótékonysági rendezvényen vettünk részt, amelyet egy égési sérüléseket szenvedett fiú gyógykezelésének támogatására szerveztek – számolt be közösségi oldalán a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület.

A Karádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Balatonboglári ÖTP-vel közösen egy habpartival tették még színesebbé az eseményt.