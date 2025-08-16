Összefogás
1 órája
Égési sérüléseket szenvedett egy fiúnak segítettek a tűzoltók
– Egy karádi jótékonysági rendezvényen vettünk részt, amelyet egy égési sérüléseket szenvedett fiú gyógykezelésének támogatására szerveztek – számolt be közösségi oldalán a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület.
A Karádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Balatonboglári ÖTP-vel közösen egy habpartival tették még színesebbé az eseményt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre