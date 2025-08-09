Ha nem simán gyalogolsz, hanem így rovod a kilométereket, tuti tovább élsz

Ezt az egészséges technikát Japánban dolgozták ki, és a lényege nagyon egyszerű – három perc tempós gyaloglás után jön három perc lazább séta. Ezt a váltogatást összesen ötször ismételjük, így egy teljes edzés kb. 30 percet vesz igénybe. A legjobb benne, hogy nem kell futni hozzá. Az intervallumos séta kevésbé terheli az ízületeket, mégis komoly előnyökkel jár a szív- és érrendszer egészségére nézve, sőt, a hátfájás kezelésében is segíthet. A változatos tempó pedig feldobja a sétát, így azoknak is élvezetesebb lehet, akik általában unalmasnak találják az egyenletes gyaloglást.

Mozgásban az egészségért

Fotó: MW

A módszert Nosze Hirosi japán kutató fejlesztette ki az elöregedő japán társadalom egészségi állapotának javítására. A gyors szakaszokon olyan sebességet kell tartani, ahol már nehéz beszélgetni, a lassú szakaszokon pedig pihenő jelleggel sétálnak. A karokat is aktívan kell mozgatni a helyes testtartásért. Hetente legalább négyszer 30 percet érdemes így sétálni, akár napi háromszor 10 perces szakaszokra bontva is.

Egészség minden lépésben

Sudár Richárd személyi edző szerint ez a módszer különösen ideális azok számára, akik szeretnének egészségesen mozogni, de nem akarnak nagy terhelést vállalni.

– Ha a többi intervall edzésformával hasonlítjuk össze, akkor ez a „japán gyaloglás” könnyebben beiktatható az életünkbe. Edzettség nélkül is elkezdhető, rehabilitációs időszakban vagy idősebb korosztály is végezheti.

Az időbeosztás, amit meghatároztak, a 3 perc gyors és 3 perc lassú, azért előnyös, mert a szív- és érrendszerre nem gyakorol akkora hatást, mint például egy intervallumos futás, de mégis jobb, eredményesebb, mint a közepes tempójú normál séták, és a lábizomzatot is kellőképpen megdolgoztatja. Nagy előnye, hogy csak egy kényelmes cipőre, útvonalra és stopperórára van szükségünk.

Azt tanácsolom mindenki számára, képességéhez mérten sétáljon annyit, amennyit bír és jól esik! Itt is, mint minden mozgásformánál, a fokozatosság elvét szem előtt tartva fokozatosan növeljük az időt!

Úgy gondolom, az országban egyre többen mozognak, tesznek az egészségükért, de még annyira nem elterjedt ez a mozgásforma. Elsősorban az idősebb korosztálynak hívnám fel a figyelmét arra, hogy merjenek mozogni, mert aki a „japán gyaloglást” kitalálta, elsősorban rájuk gondolt, hogy egészségük és életminőségük minél jobb legyen – tette hozzá.