augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

1 órája

Egy egész hétre le kell zárni egy vasútvonalat a Dunántúlon

Címkék#vasútvonal#állomás#vágány

Harsányi Miklós

– A MÁV Pályaműködtetési Zrt. augusztus 21-én (csütörtök) 3.00 órától augusztus 28-án 22 óráig a Jákó – Nagybajom – Beleg állomások közötti vasútvonalon nagygépes vágány-karbantartási munkát végez a vasúti közlekedés teljes kizárása mellett – számolt be a nagybajomi önkormányzat.

– A munkálatok során a Jákó–Nagybajom–Gige összekötő út 5+616 szelvénye közúti-vasúti átjáró teljes átépítésére sor kerül, s emiatt a közúti-vasúti átjárót teljes szélességében lezárják – derült ki a tájékoztatóból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu