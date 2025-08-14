Változás
Egy egész hétre le kell zárni egy vasútvonalat a Dunántúlon
– A MÁV Pályaműködtetési Zrt. augusztus 21-én (csütörtök) 3.00 órától augusztus 28-án 22 óráig a Jákó – Nagybajom – Beleg állomások közötti vasútvonalon nagygépes vágány-karbantartási munkát végez a vasúti közlekedés teljes kizárása mellett – számolt be a nagybajomi önkormányzat.
– A munkálatok során a Jákó–Nagybajom–Gige összekötő út 5+616 szelvénye közúti-vasúti átjáró teljes átépítésére sor kerül, s emiatt a közúti-vasúti átjárót teljes szélességében lezárják – derült ki a tájékoztatóból.
