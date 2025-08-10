Érezték az egymásra utaltságot, közben kapcsolataik is erősödtek

Az esemény hangulatát már az ismerősökkel való örömteli találkozások, a szeretetteljes fogadtatás és a csodálatos templomi környezet is megalapozta, amelyet a fellépők nagyon szép öltözéke, az orgona csodálatos hangja és a mindenre kiterjedő, színvonalas rendezés tovább fokozott. A csendes templomi áhítatot nem zavarta meg a helyükön ülőknek a szereplőkkel együtt történt éneklése sem, inkább csak emelték a találkozó varázsát, mint ahogy a tapsok is őszinte elismerést fejeztek ki. Együtt fohászkodott mindenki azokkal az előadókkal, akik hazánkról, István királyról szóló egyházi énekekkel erősítették az egymáshoz való érzelmi kötődést.

Somogyvámos adott otthont az egyházi énekek találkozójának

Fotó: Varga László

A tizenhét műsorszámban új énekek is felcsendültek: a katolikus mellett református, evangélikus, valamint a német kisebbség nemzetiségi dalai és a XX. században született Taizei énekek is. A kaposszerdahelyiek Kerekesné Pytel Anna karnagy vezetésével Arezzói Guido Szent János himnuszának közös előadásával emlékeztek a szolmizáció alapját jelentő énekre. A sok remek produkció közül nehéz lenne bármelyiket is kiemelni, azonban a csodálatos hangú szólisták – így a nagyatádi Kuminecz Edit, az iharosberényi Tóth Sándorné és a szóládi Tóth Józsefné – többek szerint is méltán érdemel elismerést, mint ahogy a többeket kísérő Rádics házaspár és a gyönyörű orgonajátékával a kántor is sokat emelt a színvonalon. Szólni kell Sajtiné Kis Katalinról is, aki nem csupán a Kaposvár Dalárdát irányítja évek óta kiemelkedően, de immár harmadik alkalommal vezette le közmegelégedésre a műsort. A kórustalálkozó záró hangulata is varázslatos volt. Az emléklapok átvételének tapsai is azt mutatták, hogy a szépkorúak összetartó, egymást tisztelő nemzedéket alkotnak. Méltó befejezése volt az eseménynek a régi egyházi himnuszunk, a Boldogasszony anyánk éneklése is.

– Felemelő volt megtapasztalni azoknak az előadásait, akik még gyermekkorukból őrzik a népénekek évszázadok óta, nemzedékekről átöröklött hangzáskultúráját – jegyezte meg elismerően mindenki Ani nénije.

A tizenhét műsorszámban új énekek is felcsendültek

Fotó: Varga László

Tizenhét egyházi ének csendült fel

– Azok az idősek, akik folyamatosan keresnek olyan közösségeket, ahol énekelhetnek, verset mondhatnak, hangszeres zenével segíthetik a hagyományőrző csoportot, saját örömükre teszik. Ez adja a szépkorúak bemutatkozásának varázsát is – tette hozzá. Elismerően szólt a rendezvényről Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke és Balsai Tamás plébános is, akik szerint szellemiségében és üzenetében is különleges volt a találkozó, szeretetet és erős hitet sugározva.

– Nemzeti kultúránk fontos szegmensét jelentik az egyházi énekek, a megőrzésük szempontjából rendkívül fontosak ezek a programok, nem beszélve a közösségformáló erejükről – tette hozzá a közgyűlés elnöke.

– Az ökumenizmus számunkra azt jelenti, hogy világnézettől, vallási hovatartozástól függetlenül közelebb kerüljünk egymáshoz, érezzük az egymásrautaltságot és hogy erősödjenek az emberi kapcsolataink. Őszintén remélem, hogy az országosan is egyedülálló rendezvényünk megfelelt mindezen elvárásnak, mint ahogy az egyéb programjainkkal is szépkorú társaim mindennapjait kívánjuk derűsebbé tenni – hangsúlyozta Stikel János elnök.