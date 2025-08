Sekrestyést, egykori Gulag-foglyot és „örömészből” lett kutatót is elismertek

A négygyermekes Sárközi Bélát Krisztus szeretete iránti vágytól vezérelve a Székesfehérvári Egyházmegyében szentelték állandó diakónussá. Ebben a minőségben vezette a rábízott egyházmegyei lelkigyakorlatos házat Iszkaszentgyörgyön. Emellett három faluban lelkipásztori munkatársként szolgált, a helyi karitász csoport tagjaként pedig gyakorlati segítséget is nyújtott az ott lakóknak. Ifjú korától fogva különös érzékenységet tanúsított a szegény, rászoruló, bajban lévő embertársai iránt. Ugyanilyen lelkesedéssel, elkötelezetten dolgozott a családpasztorációban is. Nemcsak nyári táborokat szervezett, hanem családi napokat is; tartott jegyesoktatást, s nevéhez fűződik számos kezdeményezés is, mint a családi zarándoklatok, vagy a házasságerősítő programok.

Tíz éve költözött Kaposvárra; állandó diakónusként, részben a Szent Margit – Szent József Plébánia híveit, részben a zselickislaki Zselic Idősek Katolikus Otthonának lakóit pasztorálja, mint a mentálhigiénés csoport tagja. Erőt önt a csüggedőkbe, felkeresi a magányosokat, igeliturgiákat vezet, imaórákat szervez, előadásokat tart, biblikus elmélkedésekkel gazdagítja hallgatóságát – hangzott el a laudációban.

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató is a kitüntetettek között van. Egy interjúban, amikor gyermekkorában megkérdezték, hogy felnőttként mi szeretne lenni, azt válaszolta: „Ha van zenész, színész, gyógyszerész, akkor én örömész szeretnék lenni.” Az örömöt, pontosabban az öröm teljességét szeretné sugározni, ami az Evangéliumban jelenik meg. Életfeladat, életeszmény, olyan vezérelv, amire biztosan építhetjük az életünket. Ez az alapelv végig ott húzódik életszemléletében. A Jóisten kegyelméből az öröm magvetője lehet minden élethelyzetben. Elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet középiskolai énektanár és karvezető szakon, majd Finnországban művészetpedagógiából doktorált. A zongoratanítást felcserélte a pedagógusi tevékenységre, a kórusvezetésre, a felsőoktatásra; jelenleg az Apor Vilmos Főiskola tanára, aki széles körű oktató-nevelő tevékenységet folytat. Kutatási területe a neveléselmélet, különösen az érzelmi intelligencia, a művészeti nevelés, a családpedagógia. Számos szakkönyv, tudományos publikáció szerzője. A 4 gyermekes, 4 unokás nagymama évente 400-nál is több előadást tart. Az oktatási rendszer szinte minden fokán működött; alapított óvodát és iskolaközpontot is. Szerteágazó tevékenysége felöleli az andragógiát, az érzelmi-akarati nevelést, az intelligencia fejlesztését, a bizalom és kötődés pedagógiáját, a családpedagógiát, a tanítási stílusokat és tanulási technikákat. Az Organikus Pedagógia hazai képviselője, terjesztője, de tanít zenét is. A Kaposvári Egyházmegyében hosszú évek óta különféle kurzusokat vezet, melyeket elkötelezett hit hat át.