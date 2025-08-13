Patkánytetem és gazzal benőtt üvegház – így néz ki ma az ország egyik legfontosabb mezőgazdasági kutatóintézete

Messziről látszik a komplexum. Az egykori Kaposvári Egyetem (Az intézmény a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetembe olvad bele önálló kampuszként – a szerk.) kutatói helyszínen manapság derékig ér a gaz. Az épületekben és a területen sétálva azonban még nagyobb meglepetés várt az urbex felfedezőkre. Minden olyan, mintha ebédszünetre mentek volna: az iroda asztalán ott a kávésbögre, a lombikokban, üvegekben kísérleti maradványok.

A kutatói helyszínt lassan visszaveszi a természet

Fotó: Yvette Urbex

– Nemcsak vetőmag-termelés, hanem specifikus növényvédelmi és ökológiai kísérletek is zajlottak a telephelyen. Ez az épület valaha a magyar mezőgazdaság háttérbázisa volt, egy kutatóállomás. Aztán országos döntés született arról, hogy több vidéki agráregyetemet és kutatóintézetet összevonnak – mondta a neves urbexes.

Könyvtár és mesebeli üvegház – ilyen az egykori kutatói helyszín

A telepen Yvette Urbex egy könyvtárat is talált, ahol hegyekben álltak a szakkönyvek, az udvarban pedig derékig ért a gaz. A központi üvegházban, ahol egykor palántákat neveltek és kísérleti növényeket hajtattak, ma már betört üvegek és burjánzó növényzet fogadja a látogatót. – Gyönyörű és nyugtató ez a hely, mintha a mennyországban lennék – fogalmazott.