augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

24 perce

Patkánytetem és gazzal benőtt üvegház – így néz ki ma az ország egyik legfontosabb mezőgazdasági kutatóintézete

Címkék#üvegház#kaposvári#növényvédelmi#Yvette Urbex#egyetem#könyvtár#mezőgazdaság

Döglött patkány hever a földön, a plafonról hull a vakolat, a laborasztalok még őrzik a félbehagyott kísérletek nyomait. Az egykori Kaposvári Egyetemi kutatói helyszínét lassan belepi a gaz és a pókháló. Yvette Urbex fotó most megmutatja, milyen belülről az elhagyatott intézmény.

Sonline.hu

Messziről látszik a komplexum. Az egykori Kaposvári Egyetem (Az intézmény a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetembe olvad bele önálló kampuszként – a szerk.) kutatói helyszínen manapság derékig ér a gaz. Az épületekben és a területen sétálva azonban még nagyobb meglepetés várt az urbex felfedezőkre. Minden olyan, mintha ebédszünetre mentek volna: az iroda asztalán ott a kávésbögre, a lombikokban, üvegekben kísérleti maradványok.

Az egykori kaposvári egyetemi kutatói helyszín,
A kutatói helyszínt lassan visszaveszi a természet
Fotó: Yvette Urbex

– Nemcsak vetőmag-termelés, hanem specifikus növényvédelmi és ökológiai kísérletek is zajlottak a telephelyen. Ez az épület valaha a magyar mezőgazdaság háttérbázisa volt, egy kutatóállomás. Aztán országos döntés született arról, hogy több vidéki agráregyetemet és kutatóintézetet összevonnak – mondta a neves urbexes.

Könyvtár és mesebeli üvegház – ilyen az egykori kutatói helyszín 

A telepen Yvette Urbex egy könyvtárat is talált, ahol hegyekben álltak a szakkönyvek, az udvarban pedig derékig ért a gaz. A központi üvegházban, ahol egykor palántákat neveltek és kísérleti növényeket hajtattak, ma már betört üvegek és burjánzó növényzet fogadja a látogatót. – Gyönyörű és nyugtató ez a hely, mintha a mennyországban lennék – fogalmazott.

Elhagyatott egyetemi kutatótelep

Fotók: Yvette Urbex

Visszaveszi a természet

Egy másik épület ajtaja tárva-nyitva állt. Bent gondosan felcímkézett zacskók sorakoztak, mintha egy növénynemesítő múzeumba lépett volna az ember. Az egykori laborasztalok mellett gumicsizmák hevertek, de emberi jelenlétnek nem volt nyoma. – Nézzétek, hogy mit hagytak még itt, megáll az eszem – mondta Yvette Urbex. A telep ma is emlékeztet arra, milyen fontos munka zajlott itt valaha. Könyvtár, laborok, üvegházak – mind a múlt tanúi, amelyeket lassan, de biztosan visszavesz a természet.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu